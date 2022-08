La mujer se empodera, en todos los rubros y también en la salsa. Cindy Sotelo es una voz en este género, que canta al ritmo del amor, con el romanticismo y la sensualidad que le da su talento y belleza. La chica nacida en la Victoria tiene mucha historia y ha tratado con Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia. Ha compartido escenario con grandes como Jerry Rivera y Tito Nieves. Una cantante con elegancia y calle a la vez.

Cindy, ¿Romántica?

Y a la vez sensual.

Eso es en la música, pero me refería a tu corazón

Lloro por amor, pero se me pasa rápido y chau.

¿Así de radical?

Me digo: ‘Ya pasó, que vega el siguiente’.

¿Y no vuelves a saber más de él?

Si me fallan, es que nunca conocí a la persona.

¿Fuiste infiel?

Quién no ha cometido un error en esta vida.

¿Aprendiste la lección?

Hay que ser leal hasta con el pensamiento.

¿Sola?

Estoy esperando que el amor toque mi puerta.

¿Te tocó un galán que te cante?

Yo le pido que lo hagan.

¿Y tenía buena voz?

Lo hacía feo, pero era lindo que me complazca, pese a su temor de hacerlo mal.

¿Alguna dedicatoria en el escenario para un amor que no reaccionaba?

Sí lo he hecho, pero no dije su nombre.

¿Y le has metido una ‘chiquita’ en pleno concierto?

Sí, cantando algunos temas con dedicatoria para él.

¿Tienes calle?

Soy de Matute, mis papás se conocieron en el mercado del barrio y cuentan que fue en la escalerita donde nací yo, ja, ja.

¿Y lugares ‘picantes’ dónde te has presentado?

En los ‘Botes’ del Jirón Washington. Adentro pasaba de todo, muchas broncas.

¿Se metieron contigo?

No, pero una vez un muchacho me saludaba desde la pista de baile y le respondí con una sonrisa.

¿Se acercó?

Su mujer apareció, había visto que le respondí con cordialidad y empezó a mirarme de la forma más horrible. Tenía mucho miedo.

Por ser de ‘La Vicky’, ¿imagino que eres hincha aliancista?

De verdad que no tengo los colores de ningún equipo. Incluso he cantado para las barras de la ‘U’ y Alianza.

¿A qué grande de la salsa has acompañado?

He sido corista de Jerry Rivera, Tito Nieves y Maelo Ruíz.

¿Alguna anécdota con alguno de ellos?

Con el primero, que es un ser humano excelente. Grande como cantante y persona.

¿Por qué lo dices?

Lo acompañaba en los coros y en pleno concierto de ‘Año nuevo’, llamó a uno del grupo, para que cante con él.

¿Continúa?

Al terminar la presentación, se me acercó a pedirme disculpas.

¿Por qué?

Eso mismo pregunté y su respuesta fue: ‘Era un tema con letra para un varón, por eso no te llame y te pido perdón’.

¡Qué calidad!

Esa fue una lección de vida: ‘Cuanto más grande, más humilde’

¿Por qué elegiste la salsa sensual?

Es que nadie la interpreta, todos hacen la dura o la Timba.

¿Daniela Darcourt o Yahaira Plasencia?

La primera es voz e interpretación y la segunda sensualidad y presencia.

¿Las conoces?

Sí y ambas me caen muy bien.

¿Un tema qué te piden mucho?

‘Aquel viejo motel’, donde expreso como lo haría una mujer.

¿A qué te refieres?

Porque la letra la canto como lo haría alguien de mi género: ‘Aquel viejo motel, trae recuerdos el día que me hice mujer…’'

Ya que hablamos de amor, ¿el ‘Tramposo’ cambia?

Sí, pero cuando pierde la fuerza física.

¿Te ha pasado que miras un viejo amor y te cuestionas solita?

Si y cuando lo volví a ver, me dije: ‘Cómo me pude ‘morir’ por él, ¿Qué me pasó?

¿Por dónde te podemos seguir?

@cindysotelooficial y avisarles a los lectores, que los espero de lunes a viernes, a las 3:00 pm, por el programa ‘¡Qué tal tarde!’ por Nuestra TV. Un beso para todos.

MÁS INFORMACIÓN: