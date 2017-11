Cine: documental premiado en Festival de Sundance será proyectado en Lima

Si te gusta el cine pero ninguna de las películas de la cartelera te llama la atención, y de paso deseas ver algo completamente distinto, pues All these sleepless nights (Todas esas noches sin dormir) puede ser una excelente opción.



Este documental fue premiado en la categoría de Best World Documentary del prestigioso Festival de Cine de Sundance, edición 2016. Este premio desde el vamos indica que All these sleepless nights tiene aspectos más que destacables.



Con la dirección del polaco Michal Maczak, esta producción nos presenta a dos jóvenes, Krzysztof y Michal, en su natal Polonia mientras recorren las noches de fiesta, iniciando y terminando relaciones, descubriendo los retos de la adultez en Varsovia.



Lo novedoso de All these sleepless nights es que la cámara no solo se limita a seguir a los protagonistas, sino que participa en el documental para proporcionar una nueva experiencia al espectador.



¿Dónde y cuándo? All these sleepless nights será proyectada del 9 al 12 de noviembre el Centro Cultural del Ministerio de Cultura (avenida Javier Prado 2465, San Borja). Las entradas están a 6 soles para estudiantes y jubilados, y 8 soles para el público en general.