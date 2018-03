Hablar de la vida de Jesús, el hijo de Dios, siempre es motivo de gran polémica. Existe gente que niega la existencia de Jesucristo y otros que lo consideran el enviado de Dios para poder quitar el pecado del mundo. "Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", Juan 1:29.



Antes de Cristo y Después de Cristo. Jesús fue el único que pudo dividir la historia en dos y eso es motivo más que suficiente para que el cine pusiera sus ojos en la historia de amor más grande del planeta. La historia de Dios mandando a su hijo para que muriera por el pecado de todos los seres humanos.



Pero existen cinco películas sobre Jesús que siempre estarán bajo la lupa de no creyentes y seguidores del "maestro". Esta es la lista de películas que millones de personas ven por Semana Santa y siempre causan polémica.



1. La Pasión de Cristo



Se cuenta que Mel Gibson siempre quiso realizar una película histórica de la persona de Jesucristo. Gibson buscó a historiadores para poder tener el más mínimo de los detalles sobre la vida y muerte de Jesús. Las escenas de los azotes, tortura y humillación que sufrió el salvador impactó a millones de personas en el mundo. También existió un gran sector de que le parecía exagera tanta violencia en la muerte de Jesús.



La pasión de Cristo fue estrenada en el 2004 y causó gran revuelo en millones de personas. Jim Caviezel, actor que encarnó a Jesús, manifestó que la película le había cambiado la vida. Incluso el actor iniciaba pequeñas giras donde iba diferentes iglesia y teatros a contar cómo su vida dio un giro tras el film.



2. La Última Tentación de Cristo



Fue en 1998 que Martin Scorsese llevó a la pantalla grande la novela escrita por Nikos Kazantzakis. Esta película muestra a un Jesucristo más terrenal y que realiza una vida lejos de la muerte, crucifixiones y resurrecciones. Incluso Jesús y María Magdalena se lleva a casar.



La película causó gran controversia en el Vaticano y fue prohibida en varios países porque la consideraron una "mala broma" contra la fe de millones de personas.



3. Jesucristo Superestrella



Norman Jewinson estrenó la opera rock por excelencia de Jesucristo en 1973. Una gran polémica acompañó el estreno de la cinta que cuenta los últimos seis días de la vida del hijo de Dios. Que en el recuerdo cuando Judas le reclama a Jesús sobre María Magdalena y el Señor le termina cantando: "Estarás perdido y arrepentido cuando me haya marchado".



Otra escena que marcó el mundo del cine fue la escena donde María Magdalena (Ivonne Elliman) canta: I don't know how to love him. El tema fue todo un éxito y llegó a ubicarse entre las mejores diez canciones de la Billboard.



4. El Evangelio Según San Mateo



Fue considerada como la más polémicas de las versiones que se realizaron de la vida de Jesucristo. Dirigida por Pier Paolo Pasolini en 1964, la película causó gran controversia por mostrar la una realidad muy cruda de Jesús y no guardar la santidad que se corresponde por el tema.

La película se realizó sin guión y solo traduciendo texto a imágenes. Se cuenta que Pier Paolo Pasolini, ateo, quedó fascinado tras leer el libro de Mateo y decidió llevarlo a la pantalla grande.



Fue en el 2014 que las autoridades eclesiásticas reconocieron a esta cinta como una de las más fieles sobre la vida de Jesús.



5. La Vida de Brian



Fue en 1979 que el director Terry Jones y los famosos Monty Phyton rompieron con una hilarante película sobre la vida de Jesucristo. Brian nació el mismo día que María dio a luz al salvador y todo queda resumido a una frase histórica: "No es el Mesías, es un chico muy malo".