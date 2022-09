“Amsterdam” se perfila como uno de los estrenos más llamativos para lo que resta del calendario cinematográfico en el año. Dirigida por el controversial David O. Russell, este drama histórico llama la atención no solo por su premisa, sino también por la vasta lista de estrellas de Hollywood que participan -es protagonizado por Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington-. El icónico Mike Myers y el prodigioso Michael Shannon también conforman parte de este selecto grupo, en lo que será el más vistoso reparto actoral en la industria del cine este año.

Trome pudo conversar en exclusiva con los dos prominentes actores, quienes compartieron la experiencia que les dejó participar de esta ambiciosa película, a la cual elogiaron dado que les permitió sentir que “hacen un trabajo digno” gracias a historias como ésta.

Quedan pocas semanas para el estreno de la película, ha sido un largo viaje con retrasos debido a la pandemia. ¿Cuáles son las expectativas que tienen cuando participan en un proyecto grande como este y se tienen este tipo de retrasos?

Michael: Te emocionas de ir a trabajar y luego, es difícil tranquilizarse, ¿sabes? Estamos ansiosos por algo, pero creo que todos entendieron. Quiero decir, realmente no había nada que pudieras hacer al respecto. Tienes que esperar. Y valió la pena esperar. Creo que todos estan de acuerdo con eso.

Mike: Es una gran experiencia, una muy gran experiencia. ¿Y sabes? Si has trabajado tanto tiempo como Michael, estás tan acostumbrado a saber que ciertas cosas cambian, sí. Y tu trabajo es decir sí al cambio. Tienes que estar de acuerdo y adaptarte.

Henry y Paul, sus personajes en Amsterdam, ¿qué cosas aprendieron de cada uno?

Michael: Todo esto era nuevo para mí. Todo el escenario que se muestra en la película e incluso, la observación de aves. Aunque me encantan los pájaros. Me encanta ver palomas volando sobre Times Garden y estaba pensando en eso el otro día. Tal vez le presto más atención a eso ahora, sinceramente, desde que hice la película. Creo que lo hago.

Mike: Yo definitivamente lo hago Obtuve un libro sobre observación de aves este verano, como después de disparar. Y empezaste a notarlo (a Mike). Creo que de eso estás hablando, la experiencia completa de esta película es notar. Para mí, me recuerda que actuar es un trabajo genial, es una búsqueda noble. ¿Sabes a lo que me refiero? A veces, ya sabes, lo dijo el difunto River Phoenix, que debe ser genial ser actor y él dijo que no, “la mayor parte del tiempo me siento como un idiota”. Él decía ‘esta no es mi ropa, esa señora no es mi madre y no vivo en esta casa y tengo gente mirándome’. Y, ¿sabes? Es una especie de oscilación entre ‘¿Lo que hago tiene dignidad y lo que hago no tiene dignidad? Y luego, una vez que esté en la oscilación correcta, estarás listo para actuar...

Michael: Cuando estás contando una historia como ésta, sientes que tienes algo de dignidad .

Mike: Sí. Una película como estas (Amsterdam) te hace sentir, no sé, decir que tengo un trabajo genial.

Tenemos un drama histórico, con comedia y misterio. Yo lo puedo describir como una montaña rusa. ¿Cómo lo harían ustedes?

Michael: Una montaña rusa es una buena descripción. Sabes, creo que es como, una especie de retroceso a los años 70. Una pieza de gran conjunto, Mike estaba hablando de Cassavetes, creo que los viejos también son un punto de referencia. Es tan emocionante ver una película con tantos personajes dinámicos. Y tal vez no sea tanto algo que ves en el cine moderno, supongo que puedo llamarlo así. Pero David, provoca realmente una reversión en ese sentido.

Mike: David es un animador honesto y es un cineasta al mismo tiempo, así que sabes, cuando creas algo, quieres liderar a la audiencia pero no alinearlos, y nunca quieres alcahuetearlos. Hay un punto dulce que está ahí y creo que David sabe cómo... de una manera extraña, eso es lo que hace Tarantino, Scorsese, Hal Ashby. Es una extraña historia cinematográfica. Se aprovecha del poder de lo que ha venido antes que él, pero agrega su propia firma en la cadena. Creo que ha creado su propio Uber ahora mismo. Creo que esta es una película muy, muy única.

Gracias por su tiempo, espero que vengan algún día a Perú...

Mike: Me encantaría ir.

Michael: He estado allí. Hice una película allí con Werner Herzog. Es hora de volver. Gracias.

¿Cuándo estrena la película “Amsterdam”?

El estreno de la película “Amsterdam” en cines peruanos está programado para el próximo jueves 6 de octubre de 2022

¿Quiénes conforman el reparto de “Amsterdam”?

La película está protagonizada por Christian Bale, Margot Robbie y John David Washington. Además, también integran el elenco Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Mike Myers, Michael Shannon, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Taylor Swift, Zoe Saldaña, Alessandro Nivola y Andrea Riseborough. Robert de Niro, dos veces ganador del Premio Oscar, también participa en la producción.

