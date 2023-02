‘Ant-man and the Wasp: Quantumania’ es la película que marca el comienzo de la Fase 5 de Marvel, y aquellos que ya la vieron en el cine conocen todos los detalles. Si aún no tuviste la posibilidad de verla en el cine, puedes hacerlo a través de la plataforma de streaming.

El largometraje estará disponible en el catálogo de Disney Plus, que ya cuenta con otras películas de superhéroes para tener todo en un solo lugar. ¿Cuándo estará disponible? Aquí te contamos los detalles.

¿Cuándo se estrenará ‘Ant-man and the Wasp: Quantumania’ en Disney Plus?

Actualmente, no hay una fecha confirmada para el lanzamiento de la tercera entrega de ‘El Hombre Hormiga 3′, también conocida como “Ant-Man and The Wasp: Quantumanía”. Sin embargo, podemos estimar una fecha aproximada al analizar los estrenos anteriores de la franquicia.

Se estima que la película que da inicio a la Fase 5 de Marvel será añadida al catálogo de Disney Plus a finales de abril o, como muy tarde, entre el 10 y el 17 de mayo de 2023, ya que se espera que tenga un gran éxito en las salas de cine antes de su lanzamiento en streaming.

¿Cuántos días demora en agregarse una película de Marvel a Disney Plus?

Según el análisis de algunas páginas especializadas en cine, durante la pandemia las películas comenzaron a estar disponibles en streaming en menos días, con el objetivo de atraer a una gran cantidad de usuarios entusiastas hacia los servicios de streaming.

Desde la reactivación de las salas de cine, el período de tiempo que debe pasar antes de que una película de cartelera llegue al catálogo de Disney Plus ha ido cambiando gradualmente, y ahora es de entre 80 y 90 días después de su primer estreno en taquilla.

Es importante destacar que estos plazos también están condicionados por el éxito que tenga la película en las salas de cine, ya que si más personas prefieren verla en la pantalla grande, tardará más tiempo en llegar al streaming.

A continuación, presentamos algunos ejemplos de películas de Marvel y el tiempo que tardaron en estar disponibles en streaming:

‘Doctor Strange en el multiverso de la locura’: 47 días

‘Thor: Love & Thunder’: 64 días

‘Eternals’: 68 días

‘Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos’: 70 días

‘Black Panther: Wakanda Forever’: 82 días

‘Viuda Negra’: 90 días

Trome conversa con el director de ‘Ant Man 3′

Ante el estreno de 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania' conversamos con el cineasta Peyton Reed respecto a sus impresiones sobre el villano Kang El Conquistador.

