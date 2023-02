‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, la primera película de Marvel del año en llegar a las salas de cine, estrena este jueves 16 de febrero y carga consigo la tamaña labor de introducir al atemorizante ‘Kang, el Conquistador’, el principal antagonista de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin duda, una colosal tarea y amenaza para el diminuto héroe de Los Vengadores.

A propósito de ello, Trome pudo conversar en exclusiva con el estadounidense Peyton Reed, quien se encarga -por tercera vez- de dirigir una película del universo de Ant-Man y que comparte su balance sobre el rol que desempeña Jonathan Majors como Kang, así como los desafíos que conllevó recrear el Reino Cuántico.

No queda nada antes el estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. ¿Qué sensaciones tienes sobre este y también sobre el inicio de la fase 5 de la UCM?

Peyton Reed: Estamos muy emocionados, teníamos que hacer una tercera película de Ant-Man y, para mí, si ibamos a hacer una tercera, queríamos hacer cosas muy diferentes. Sabíamos que queríamos explorar el Reino Cuántico y darle vida y, ya sabes, que sea realmente vivida. Así que estamos muy emocionados y, particularmente, de comenzar esta Fase 5 del UCM. ¿Qué tiene de diferente la Fase 5? Bueno, para mí es que presentamos a ‘Kang El Conquistador’ interpretado por Jonathan Majors. Como un niño que creció leyendo Marvel Comics, ‘ Kang El Conquistador’ siempre fue uno de los grandes villanos de Marvel Comics de todos los tiempos y tuve la suerte de poder elegir a Jonathan Majors como Kang. Trae una energía completamente diferente, una energía aterradora al Universo de Ant-Man. Las películas de Ant-Man tienden a ser un poco más ligeras, ¿verdad? Y realmente se trata de la familia y Scott Lang, en las películas de Ant-Man y también en las películas de los Vengadores, a veces lo ve como un alivio cómico. Pero le vamos a lanzar algunas cosas serias a Scott Lang en esta película. Se enfrentará... él y Hope se enfrentarán a un villano que no se parece a nadie que hayan conocido antes. Entonces, por esa razón, siendo esta la tercera película, la tercera de una trilogía... Nos encanta la idea de que Scott pasó de ser un ex convicto que juega en los márgenes, nunca consideró siquiera ser un Vengador y ahora es un Vengador de pleno derecho. Ayudó a derrotar a Thanos en Endgame y ahora es el primero de los Vengadores en enfrentarse a Kang el Conquistador. Fue una manera sentida y emocionante para nosotros de iniciar.

Jonathan Majors como Kang el Conquistador en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (Foto: Marvel Studios)

¿Sintió algo de presión de dirigir una película que presenta a ‘Kang El Conquistador’?

PR: Siempre siento una presión autoimpuesta en cada película que hago. ¿Hay presión, cierto? ¿Quieres hacer una gran película A? Pero con este personaje, con el cual crecí, y me estaban entregando las llaves de ‘Kang El Conquistador’, y sabía que tenía que hacerlo bien. Hubo algunos grandes, muy grandes villanos en el UCM. Han estado Thanos, Loki, Killmonger y muchos otros grandes villanos. Entonces ese era el desafío, ese era siempre el desafío para nosotros y para mí, su director, de crear un villano que esté a la altura de esos villanos e incluso los supere. Ese es un gran desafío, lo tomamos en serio y creo que lo mejor que hice con respecto a ‘Kang el Conquistador’, fue elegir a Jonathan Majors para ese papel, porque es increíble. Es un villano realmente poderoso y muy aterrador .

A lo largo de las tres películas hemos podido ver el crecimiento y madurez de Scott Lang, haciendo una reflexión, ¿Cómo ha madurado Peyton Reed a lo largo de esta trilogía?

PR: Es una muy buena pregunta. Quiero decir, estaba encantado de unirme al UCM en 2014 cuando hicimos el primer Ant-Man. Y es realmente gratificante hacer crecer a estos personajes a lo largo de las tres películas y también verlos haber estado un poco al margen y que ahora estén al frente y al centro, Ant Man y the Wasp en esta aventura. Ciertamente, he crecido como cineasta en términos de los muchos desafíos, tener este increíble elenco en las tres películas y continuar agregando al increíble elenco también los desafíos técnicos. Ciertamente, todas estas películas tienen muchos efectos visuales. Creo que Quantumania es, ya sabes...realmente empujamos los límites en términos de crear el Reino Cuántico y crear secuencias de batalla y situaciones en las que encontramos a nuestros personajes. Entonces, para mí, ha sido una experiencia increíble poder trabajar con todos estos talentosos actores y artistas de Marvel .

Crear el Reino Cuántico implicó mucho esfuerzo. Leí que, inclusive usaron algo de estiércol por error en algunas escenas, ¿cómo fue esa experiencia? (4.45)

PR: (Risas) Eso es cierto, esa es una historia real. Esa fue una experiencia loca. Teníamos un set, que era la sede de Freedom Fighter, y filmamos en estos escenarios gigantes en Pinewood en Inglaterra. Este set era una especie de set cubierto de tierra con estos escenarios increíbles, estas estructuras gigantes. Pero, aparentemente, hubo un percance y se suponía que iba a aparecer un camión volcador y agregar más tierra a esto y se confundió la orden, así que había mucho estiércol mezclado con la tierra. Entonces, un Lunes por la mañana, llegamos allí para filmar esta gran, gran escena, esta secuencia de escenas. Y en el momento en que subimos al escenario, creo que estaba hablando del trabajo del día y de repente escuché “ajjj, ¿a qué huele eso?”. Y luego, llamamos a los productores y dijeron ‘sí, hubo un percance’ y dijeron que lo solucionarían en los próximos dos o tres días. Entonces, dos o tres días es mucho tiempo cuando estás sentado filmando otras cosas. Así que los actores, yo mismo, todo el equipo, tuvimos que soportar eso durante un par de días. Es más, veo esas escenas en la película incluso ahora y puedo olerlo (el estiércol).

Peyton Reed junto a Paul Rudd (Ant-Man) y Jonathan Majors (Kang) en la premier de Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Las primeras reseñas de la película la describen como una montaña rusa psicodélica, para ti, ¿cómo la describirías después de todo el proceso?

PR: Mira, creo que nos propusimos hacer una película que tomara a estos personajes y los pusiera en esta historia muy, muy épica. Y al hacerlo, pudimos crear un entorno realmente salvaje, loco y extremadamente extraño e introducir un montón de nuevos personajes extraños pero convincentes en el UCM. Así que diría que es una especie de viaje familiar subatómico y psicodélico.

Una última pregunta, Thanos o Kang, ¿cuál preferiría?

PR: Bueno, obviamente soy muy parcial, pero Thanos, Kang... voy a apostar por Kang. Quiero decir, es un villano increíblemente poderoso, al igual que Thanos. Pero Kang no solo luchará contra nuestros héroes, sino que también tendrá que lidiar con las otras versiones de sí mismo. Las variantes Kang, ¿sabes? Básicamente, está luchando contra los héroes, pero también está luchando contra diferentes versiones de sí mismo y tiene grandes planes para el multiverso y depende de todos nuestros héroes evitar que ejecute esos planes. Pero mi dinero está en Kang el Conquistador.

