Andrés Salas, el popular ‘Culi’ de ‘Asu mare: Los amigos’, dice que seguramente el público extrañará a ‘Tarrón’ ( Ricardo Mendoza ) como lo hicieron con Anahí de Cárdenas o Emilia Drago.

“Tarrón ahora no está, pero era del grupo de amigos. Imagino que lo extrañarán, así como extrañan a Emilia o Anahí, de todas maneras era un personaje muy bonito, divertido y se había complementado muy bien con nosotros”, afirmó.

Tu personaje ha experimentado un crecimiento de la primera ‘Asu mare’ a esta película.

Antes estábamos como coro acompañando a ‘Cachín’, pero ese coro se ha disuelto y se ha formado un grupo que cuenta una historia individual y en grupo también. Es bonito ver ese proceso de ser gracioso y contar realmente qué les pasa dentro esta película.

‘CACHÍN’ CUADRA A RICARDO MENDOZA

En entrevista con Trome, Carlos Alcántara decidió mandarle un fuerte mensaje a Ricardo Mendoza, conductor de ‘Hablando Huevadas’, luego que fuera el gran ausente en la película ‘Asu Mare: Los Amigos’. Para Cachín, el comediante no es ninguna víctima, pues asegura que fue él quien los dejó colgados con un proyecto grande.

“La decisión final de no estar (en la cinta) la toma él porque aquí no hay víctimas, acá pareciera que fuera la víctima y es al revés. Creo que la víctima, en todo caso, seríamos nosotros porque nos ha dejado colgados con un proyecto grande”, dijo.

En esa línea, el ex Pataclaun aterrizó a Ricardo Mendoza y lo minimizó diciendo que él no es el protagonista de la película. En tal sentido, lo invocó a que diga la verdad sobre su rechazo de participar en este proyecto. “Tuvimos que tapar el hueco de un elenco que todo el mundo conoce... porque no es el protagonista de ‘Asu Mare’, el protagonista soy yo. Él es parte del grupo del grupo de los amigos, las cosas como son”, acotó.