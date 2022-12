Este jueves 15 de diciembre se renueva la cartelera en los cines peruanos, para el deleite de los fanáticos del séptimo arte. Así, conoce cuáles son las novedades en los estrenos en las salas de cine para esta semana, con la esperada llegada de “Avatar 2: The Way of Water”.

¿Cuáles son los estrenos en las salas de cine de Perú este jueves 15 de diciembre?

De momento, diferentes cadenas de cine han confirmado solo un estreno para este jueves 15 de diciembre: Avatar 2, o también conocido como “Avatar: The Way of Water”. La esperada secuela del megaéxito original llega a las salas de cine tras una espera de 13 años.

Cadenas como Cineplanet o Cinemark han ofrecido para el público una venta de entradas para el pre-estreno de Avatar: The Way of Water, el cual se realizará este miércoles 14 de diciembre en diferentes salas de cine.

¿Cuál es la sinopsis de “Avatar: The Way of Water”?

Sam Worthington y Zoe Saldaña regresan a sus papeles icónicos, interpretando a Jake Sully y Neytiri, que se han convertido en padres que hacen todo lo posible por mantener unida a su familia. Cuando llegan a tener una nueva amenaza que pone en peligro sus vidas, los Sully viajan a través de los inmensos confines de la luna Pandora y huyen al territorio que está en poder del clan Metkayina.

Este pueblo vive en los océanos que le rodean. Allí, los Sully se deberán adaptar, aprender a navegar por el peligroso mundo del agua y ganarse la aceptación de su nueva comunidad. Sin embargo, no será un fácil recorrido tanto para los adultos como para los pequeños.

¿Cuál es el tráiler de “Avatar: The Way of Water”?

