'Avengers: Endgame': Agregan escena postcréditos a la película y fans enloquecen | VIDEO

¡SIGUE ROMPIENDO RÉCORDS! Luego de su taquillero estreno alrededor del mundo, 'Avengers: Endgame' continúa generando expectativa entre los fans de la franquicia Marvel.



Por este motivo, los directivos han decidido hacerle caso a los seguidores que se quedaron con ganas de ver una 'escena postcréditos en la película'.

Resulta que a partir de ahora, los fans que disfruten de 'Avengers: Endgame' en el cine, podrán apreciar un breve video con 'nuevas escenas', al finalizar los créditos finales de la película.

¿A qué nos referimos? Resulta que los fans podrán ver el tráiler de Spider-Man: Far From Home, después de los créditos finales. Si bien no es algo totalmente inédito, sirve para saber cómo continuará la historia.

Originalmente, el tráiler no fue incluido en los avances que se emiten antes de que inicie la cinta porque contenía 'potentes spoilers' de 'Avengers: Endgame', como la lamentable muerte de Iron Man.

Spiderman: Far From Home - Tráiler 2

EL DATO:



"Avengers: Endgame" ha logrado que 3 millones de personas en Perú acudan a las salas de cine, según indica la distribuidora Cinecolor. "Endgame" se consolida en Perú, como la película más taquillera del 2019 hasta la fecha.