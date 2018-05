'Avengers: Infinity War': Sitio web te indica si Thanos te asesinó [VIDEO y FOTOS]

El estreno de 'Avengers: Infinity War' trajo consigo un ola de memes, tendencias, spoilers y más para todos los fanáticos de Marvel Studios en el mundo entero. Cabe recalcar que la película es bueno y no tiene más sorpresas de las que ya se sabían. Los motivos de Thanos para eliminar a la mitad de la población del Universo es bastante distinta a la del cómic.



El Thanos del cómic hace todo porque amor y poder impresionar a la Muerte. Pero en su versión cinematográfica, el Titán Loco lo hace porque los recursos del Universo es limitado. Las aventuras de Iron Man, Spider-Man, Thor, Guardianes de la Galaxia, Pantera Negra y los demás se ven truncadas cuando Thanos logra conseguir todas las Piedras del Infinito.



Pero esa eliminación de la mitad de la población del Universo pasó lo límites del universo del cine y llegó a la Internet. La página " Did Thanos Kill Me?" didthanoskill.me (¿Thanos me mató?) está causando furor en millones de personas en el mundo entero. La famosa página web indica que el usuario pasó a mejor vida o contó con su gracia.



Como se recuerda, todos los héroes resucitarán para la siguiente película de Avengers 4. La muerte de los personajes de Marvel, en particular de Spider-Man, quedan deslucidas tras lo anuncios que la empresa realizó sobre la continuación de distintas películas.