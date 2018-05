Bella Thorne y Patrick Schwarzenegger protagonizan 'Amor de medianoche' | VIDEO

Bella Thorne vuelve a la pantalla grande con la cinta 'Amor de medianoche', un drama romántico que cuenta la historia de Katie Price, una chica de 17 años, quien desde su infancia ha vivido encerrada en su casa a raíz de una rara enfermedad que hace que incluso la más mínima exposición a la luz solar sea mortal.

Durante el día, Katie está confinada a su casa, pero después del anochecer, su mundo se abre, y ella se aventura a la estación de tren a tocar la guitarra.

Una noche, el destino interviene y conoce a Charlie, un famoso atleta de la escuela secundaria, a quien ha admirado en secreto durante años. Ella esconde su estado mientras los dos se embarcan en un romance único y poderoso en un verano casi perfecto.

Bella Thorne

Basada en la película japonesa Song to the Sun, la película dirigida por Scott Speer (Step Up Revolution) a partir del guión de Eric Kirsten.



El reparto de la película está conformado por Bella Thorne, actriz y cantante reconocida y Patrick Schwarzenegger quien por primera vez realizará un papel protagónico en una película.

Amor de medianoche es una historia donde prevalecerá el amor ante cualquier situación. La cinta ya se encuentra en todos los cines a nivel nacional