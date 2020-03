La segunda semana de marzo llega cargada con nuevas nuevas películas de diferentes géneros para todos los cinéfilos del Perú.

Este es el listado de las cintas que llegan a los cines de todo el país:

Amigos Para Siempre | Shawn Seet

Cuando Kingley comienza a ver imágenes de su pasado que no puede explicar, se ve obligado a recordar su infancia, cuando creció en una remota costa con su padre. Le cuenta a su nieta la historia de cómo, cuando era niño, rescató y crió a tres extraordinarios pelícanos huérfanos y en especial a uno, el Sr. Percival. Sus aventuras notables y un vínculo muy especial tienen un profundo efecto en toda su vida dándole a esta un giro nuevo e inesperado. Una historia eterna de una amistad inusual e incondicional.

Blood Fest: Festival Sangriento | Owen Egerton

Un rebaño de fans acude a un festival en el que se dan cita las películas de terror más icónicas solo para descubrir que el carismático presentador que cubre el evento esconde una agenda diabólica. A medida que los espectadores comienzan a morir, tres adolescentes especialistas en el género, pero con poco sentido práctico, deben unirse y pelear juntos contra todo tipo de monstruosidades y hombres locos.

Bloodshot | Dave Wilson

Basado en el bestselling de cómics, Vin Diesel interpreta a Ray Garrison, un soldado recientemente asesinado en combate y revivido como el superhéroe Bloodshot de la corporación RST. Con un ejército de nanotecnología en sus venas, es una fuerza imparable y capaz de sanar al instante. Pero al controlar su cuerpo, la compañía también ha influido en su mente y sus recuerdos. Ahora, Ray no sabe qué es real y qué no, pero tiene la misión de averiguarlo.

El Robo del Siglo | Ariel Winograd

Una peculiar banda de 5 ladrones ingresa al lugar con armas de juguete y logran escapar por túneles con 15 millones de dólares.

El Túnel | Pål Øie

Cuando un camión se estrella dentro de un túnel, las personas que se dirigen a casa en Navidad se ven atrapadas brutalmente en un incendio mortal.

El precio de la verdad: Dark Waters | Todd Haynes

Inspirada en una impactante historia real, un tenaz abogado (Mark Ruffalo) descubre el oscuro secreto que conecta un número creciente de muertes inexplicables con una de las corporaciones más grandes del mundo. En el proceso, arriesga todo: su futuro, su familia y su propia vida, para sacar a la luz la verdad.

Grandes Espías | Peter Segal

“Grandes Espías” trata sobre JJ, un insensible agente de la CIA (Dave Bautista), que ha sido degrado de categoría y se encuentra a merced de una inteligente niña de 9 años llamada Sophie (Chloe Coleman) luego de ser enviado a vigilar a su familia. A cambio de no revelar la identidad de JJ, Sophie lo convence de pasar tiempo juntos y de que le enseñe a ser espía. A pesar de no estar de acuerdo, JJ descubre que no puede competir con el encanto e ingenio de Sophie.