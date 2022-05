De la pantalla chica al cine. “Bob’s Burgers: La Película”, el nuevo filme animado basado en la exitosa serie ganadora del premio Emmy y que viene conquistando los corazones de sus seguidores, llega a las salas este jueves 26 de mayo.

En formato de musical animado, y con elementos de misterio y aventura, la nueva película reúne al equipo creativo detrás de Bob’s Burgers, liderado por sus co-showrunners Loren Bouchard y Nora Smith, para contar una historia original y novedosa que a al mismo tiempo se mantiene fiel al ADN de la serie.

Por ello, es importante hacer un recorrido por sus comienzos en la televisión y los desafíos de dar el gran paso hacia la pantalla grande con “Bob’s Burgers: La Película”.

“Bob’s Burger”, una serie icónica

Desde su estreno en 2011, Bob’s Burgers se ganó a la crítica y a las audiencias con su singular combinación de desparpajo y ternura, personajes extravagantes, canciones ingenuas y argumentos poco convencionales. Ambientada en una ciudad costera anónima, la serie gira en torno a los Belcher, dueños de un estrafalario restaurante de hamburguesas. Los episodios siguen a los miembros de la familia –integrada por Bob, el aprensivo padre; su esposa Linda, siempre optimista; y sus tres hijos, Tina, loca por los chicos, el afable Gene y la precoz Louise– mientras perseveran en su lucha diaria, que oscila entre lo mundano y lo absurdo, apoyándose entre sí para superar los obstáculos que se les interponen una y otra vez en el camino.

Con más de una decena de temporadas televisivas en su haber, una legión de fans completamente devota y hasta un exitoso show en vivo que en 2017 trasladó el espíritu de la serie a los escenarios de teatro Orpheum de Los Ángeles, no hay dudas del importante lugar que ocupa Bob´s Burgers en la historia de la cultura popular.

Ese status cimentado llevó a Loren Bouchard, creador de la serie, a redoblar la apuesta. “ Sentí que estábamos listos para tratar de llevar a Bob’s a niveles más altos y hacer algo que valiera la pena ir al cine para ver. Ya estábamos pensando en cómo tomar un pequeño programa sobre un restaurant y una familia, y convertirlo en algo tan grande que mantuviera al público pegado a las butacas ”, relata.

MANTENERSE FIEL AL ADN

Cuando Bouchard y Smith empezaron a pensar en una historia que fuera suficientemente importante para la gran pantalla, los dos sabían que el guion no podía alterar el ADN de la serie. “Teníamos un problema específico desde el comienzo, que era cómo contar una historia que no desbaratase la serie. Una película es un evento emocionante en el que los personajes se transforman, su vida cambia para siempre. Pero nosotros no podíamos cambiar la vida de nuestros personajes de manera tal que al día siguiente no pudieran seguir comportándose como siempre, yendo a trabajar en este pequeño restaurant eternamente en apuros”, señala Bouchard, quien se desempeña como codirector, guionista y productor del film.

Con esto en mente, los realizadores finalmente decidieron avanzar con una idea que mantuviera la preferencia por lo no convencional característica de la serie. Relata Bouchard: “Nos gustó mucho la idea de hacer saltos de género, así que decidimos que fuera, en parte un misterio de asesinato y en parte un musical, con comedia, acción y aventuras. Pero lo más importante era que el guion estuviese enfocado plenamente en los entrañables personajes de la serie. Hemos llegado demasiado lejos y estuvimos mucho tiempo siendo un programa impulsado por los personajes como para cambiar a una película impulsada por la historia”.

Siguiendo ese proceso, llegaron a la trama de la película: la historia de BOB’S BURGERS – LA PELÍCULA comienza cuando una cañería de agua crea un enorme hoyo justo en frente de Bob’s Burgers, bloqueando la entrada a la tienda indefinidamente y arruinando los planes de los Belcher de tener un verano exitoso. Mientras Bob y Linda se esfuerzan por mantener el negocio a flote, los niños intentan resolver un misterio que podría salvar el restaurante de la familia. A medida que aumentan los peligros, se ayudan mutuamente a encontrar esperanza y luchan para volver al mostrador, donde pertenecen.

UN ELENCO, UNA FAMILIA

Para dar vida a la nueva historia con fidelidad a la serie, los realizadores supieron desde un comienzo que las voces originales en inglés de la serie debían estar presentes en la película: al igual que en Bob’s Burgers, en “Bob’s Burgers - La Película” H. Jon Benjamin interpreta la voz de Bob Belcher; Dan Mintz presta su voz a Tina Belcher; Eugene Mirman da vida a Gene Belcher; Larry Murphy interpreta a Teddy; John Roberts es Linda Belcher; y Kristen Schaal es Louise Belcher.

Tanto para Bouchard como para Smith, el talento del elenco y la comprensión profunda que tienen los actores de los entrañables personajes que han estado interpretando por más de una década, son los ingredientes secretos de la singular receta de la comedia, y una de las claves de la longevidad de Bob’s Burgers. “Tenemos a uno de los mejores elencos de la televisión. Sé que todo el mundo dice eso, pero yo estoy en lo cierto. Son todos muy divertidos, y muchos de los actores han estado trabajando juntos durante mucho tiempo, de modo que cuando parece que fueran una familia es porque son una familia de trabajo”, confiesa con orgullo Nora Smith.

NACE UNA PELÍCULA

La consistencia con la serie también debía estar presente en los aspectos visuales del film. Para eso, a pesar de la gran popularidad de la animación 3D, el equipo optó ante todo por trabajar en animación 2D, de modo que la nueva producción tuviera la misma estética de la serie.

Por otra parte, con el fin de lograr una experiencia cinematográfica impactante, Bouchard y el codirector Bernard Derriman colaboraron estrechamente con el diseñador de producción Ruben Hickman, cuya habilidad con la luz y las sombras los ayudó a darle profundidad y dimensión al mundo de la película. El equipo creativo trabajó también con el director y orquestador Tim Davis (Trollhunters), que trajo una orquesta completa para grabar la música de BOB’S BURGERS – LA PELÍCULA en el famoso Newman Scoring Stage del Fox Studio Lot.

Con cada pieza del engranaje cuidadosamente seleccionada, el resultado final de esta nueva entrega de la saga no solo promete superar las expectativas de los fans más exigentes, sino que además seguramente conquistará a nuevas audiencias que, gracias a la magia del cine, atravesarán por primera vez las puertas de Bob’s Burgers… sucumbiendo al encanto de los Belcher de una vez y para siempre.