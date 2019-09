Remasterizan en la más alta calidad las películas de Bruce Lee y ya están disponibles en las plataformas digitales

Las clásicas cintas de Bruce Lee han sido remasterizadas para poder ser vistas a través de algunos de los más importantes servicios de películas online como Google Play,

iTunes, Cinépolis KLIC, YouTube y VivoPlay.



A más de 45 años de la muerte de Bruce Lee, Saito Company decidió remasterizar los grandes clásicos del maestro de las artes marciales, para ponerlas a disposición del público más joven.



Cintas de Bruce Lee como El regreso del Dragón, Cinco Dedos de Furia y el Juego de la Muerte, entre otras, podrán ser vistas, en las plataformas digitales.

Sin embargo una de las películas más representativas de Bruce Lee, como Operación Dragón no se encuentra en este catálogo debido a que los derechos le pertenecen a Warner Bros.



Durante muchos años Bruce Lee ha sido considerado como el maestro de las artes marciales, por ser el principal actor en mostrar el arte del Jet kune Do al público en general.

Bruce Lee es un icono para diversas generaciones y su legado ha sido importante en el cine de acción. Muchos filmes de artes marciales incluso lo han incluido como un personaje.



En la última cinta de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, Bruce Lee es uno de los personajes de la cinta, en esta ocasión es interpretado por el actor Mike Moh.