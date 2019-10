¿A qué hora se estrena "El Camino", la película de "Breaking Bad", en Netflix? 

"El Camino: una película de Breaking Bad" es uno de los estrenos más esperados por todos los fanáticos de la serie que culminó en el 2013.

La cinta retomará la historia de Jesse Pinkman (Aaron Paul), el cómplice y amigo de Walter White (Bryan Cranston) en la serie "Breaking Bad" (2008-2013). La trama tendrá lugar tras los hechos acontecidos en 'Felina', último episodio de la serie.

La película de "Breaking Bad" estará disponible en Netflix este viernes 11 de octubre, a la media noche para el público estadounidense y los siguientes horarios para los demás países de la región:

• Centroamérica (con excepción de Panamá) - 1:00 a.m



• Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá - 2:00 a.m.



• Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay - 4:00 a.m.



• Venezuela, Cuba, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana - 3:00 a.m.

La trama

Según información del New York Times, el nombre de la película hace referencia al auto 1978 Chevrolet, de propiedad Todd Alquist (Jesse Plemons) que Jesse Pinkman (Aaron Paul) utiliza para escapar tras ser rescatado por Walter White (Bryan Cranston) en el episodio final de "Breaking Bad".

Aún se desconoce el hilo narrativo que tendrá "El Camino". Sin embargo, el creador Vince Gilligan ha revelado que más de 10 personajes de la serie volverán a la película.