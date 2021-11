Como cada semana, la cartelera de películas en los cines peruanos se renueva y este jueves 4 de noviembre no será la excepción. Así, a continuación revisa cuáles son las cintas que se estrenan en las salas de cine nacional.

Los jueves son los días más esperados por los fanáticos del cine ya que en Perú llegan los estrenos estos días, siendo el más destacado el de Eternals. Mira qué películas estarán disponibles desde mañana en cines como Cineplanet, Cinemark, UVK, Cine Star, Cinepolis, Movie Time, entre otros.

Estrenos en cines de este jueves 4 de noviembre

1. Eternals

Los Eternos de Marvel Studios nos presenta a un nuevo y emocionante equipo de superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel,antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años. Después de los eventos de Vengadores: Endgame, una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para reunirse contra el enemigo más antiguo de la humanidad, Los Desviantes. La película es dirigida por Chloé Zhao.

2. Las mejores familias

En Las Mejores Familias, la revelación en un almuerzo de un gran secreto guardado por 30 años pone de patas arriba el mundo idealizado de dos familias limeñas de clase alta – y el de sus empleados también – forzándolos a sacar todos los trapos sucios al aire, romper con las apariencias, y descubrir en el transcurso de esa reunión una nueva manera de definir “familia”. La cinta es dirigida por Javier Fuentes-León.

3. Alerta Roja

Un Aviso Rojo emitido por Interpol es una alerta global para cazar y capturar a los más buscados del mundo. Pero cuando un atraco reúne al principal perfilador del FBI (Johnson) y dos criminales rivales (Gadot, Reynolds), no se sabe qué pasará. La película fue dirigida por Rawson Marshall Thurber.

4. Bonnie Bears: La Vida Salvaje

La genética nunca ha sido tan divertida. Se abre un nuevo y emocionante lugar en Pine Tree Mountain, “Wild Land”, que ofrece una experiencia legendaria. Al usar un brazalete que altera los genes, los invitados pueden transformarse en una variedad de animales.

5. The Doors: Live At The Bowl ‘68 Special Edition (R - Cineplanet y Cinépolis)

The Doors: Live at the Bowl ‘68 Special Edition, una película sobre la presentación de la banda en el icónico Hollywood Bowl de Los Ángeles. El evento, celebrado el 5 de julio de 1968, es una de los conciertos más memorables de la agrupación, pues se llevó a cabo durante uno de sus momento climáticos, luego de que el disco Waiting for the Sun saliera al mercado y Hello, I love you lograra colocarse en el número uno de las listas de popularidad estadounidenses. Un evento cinematográfico que podrá verse por única vez el 4 de noviembre alrededor del mundo. Las imágenes y música incluida en The Doors: Live at the Bowl ‘68 Special Edition pasaron por un proceso de remasterización, que sumados a los avanzados sistemas de audio y proyección en cines, harán que el público sienta que está viendo frente a frente al legendario Rey Lagarto.

¿Se puede consumir alimentos y bebidas en el cine?

Es importante precisar que el Gobierno dio autorización a las cadenas de cine para que se permita el consumo de alimentos y bebidas en sus salas, pero siempre y cuando cuenten con su carné de vacunación (físico o digital) con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. En cuanto a los niños -al no estar algunos en el grupo de vacunación aún-, estos podrán ingresar en compañía de padres y tutores vacunados.

Igualmente, las cadenas exhortan a sus usuarios a seguir respetando los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social en las salas de cine por cuidado de los asistentes.