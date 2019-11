A partir del jueves 22 de noviembre, la cartelera peruana se renueva con películas para todos los gustos, aunque hay una producción que, al parecer, será la más solicitada en su primera semana de estreno.

Nos referimos a “Frozen II”, película que espera superar el éxito de su primera entrega en todo el mundo gracias a la preferencia no solo del público infantil, sino de distintas edades.

Aquí te dejamos todas las películas que se estrenan:

Frozen II

Elsa, Anna, Olaf y Kristoff, acompañados de su fiel reno Sven, partirán desde el reino de Arendelle rumbo a un bosque encantado a fin de encontrar respuestas sobre el origen de los poderes de Elsa e información valiosa para no poner en peligro a su gente. La aventura se tornará muy complicada debido a que el terreno no ha sido explorado hace mucho tiempo.

Reflejos siniestros

Un fantasma encontrará un lugar perfecto para cobrar nuevas víctimas en un internado. En este, un grupo de jóvenes curiosos explorarán una de las zonas prohibidas del colegio y descubrirán los poderes que concede un cristal con una serie de pinturas. El problema es que por cada deseo que este les conceda, perderán parte de su alma.

El pasado que nos une

Un orfanato en Calcuta al borde de la bancarrota tiene una última esperanza de seguir operando gracias a una considerable donación de una empresa de Estados Unidos. Para ello, la directora tendrá que viajar a New York y conocer a la organización, sin pensar que esto la llevará a confrontar un pasado del que huyó.

Infección: exterminio mundial

Película mexicana sobre un brote epidémico de un virus de la rabia en Venezuela. Sin embargo, la historia se centrará en los problemas que tendrá un padre a fin de salvar a su hijo de un contagio inminente. ¿Lo lograrán?

El Irlandés

El jueves 21 de noviembre, UVK también estrenara, una semana antes que en Netflix, “El irlandés”, la última película de Martin Scorsese y que junta a estrellas de la talla de Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, ganadores del Oscar.

Depeche Mode: Spirits in the forest

En la misma fecha, también se mostrará en pantalla grande “Depeche Mode: Spirits in the forest”, producción que muestra lo mejor de la gira "Global Spirit Tour" de la mítica banda y que incluyó 115 conciertos entre 2017 y 2018.

Akenatón

El 23 de noviembre, UVK también presentará “Akenatón”, ópera del compositor estadounidense Philip Glass. Dos días después, Cinemark pondrá en pantalla grande “La vida es bella”, cinta ganadora del Oscar, dirigida y actuada por Roberto Benigni.