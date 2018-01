Chris Hemsworth anuncia que dejará de ser Thor por esta razón

El actor Chris Hemsworth confirmó que, luego de siete años interpretando a Thor, no volverá a encarnar al superhéroe del martillo. ¿Pero cuál es la razón?



Hemsworth contó a USA Today que "ya he terminado con Thor en Marvel Studios", y agregó: "No volveré a interpretar al personaje".



El actor de 34 años dijo que esta etapa de su vida como Thor "parecía que nunca iba a terminar, pero ya está terminado todo".



Sin embargo, no descartó retomar el papel más adelante, pues cree que "Thor: Ragnarok" tiene para continuar. ¿Habrá "Thor 4"?



"Tuve la sensación de que lo reinventamos por completo. Ahora hay un terreno mucho más grande por si queremos continuar dentro de un tiempo", manifestó Chris Hemsworth.



Por otro lado, Hemsworth es el protagonista de "12 Strong", una historia sobre el dilema de un soldado de Estados Unidos que deja a su mujer e hijos para luchar contra los talibanes en Afganistán. El australiano comparte escenas por primera vez con su esposa Elsa Pataky.



La cinta se estrenará en Estados Unidos el próximo viernes y cuenta con la dirección del debutante Nicolai Fuglsig y con los actores Michael Shannon y Michael Peña.