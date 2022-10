Chucky regresó a las pantallas con su serie en Star+, que es un éxito en la plataforma streaming y ya va por su segunda temporada. Christian de la Cruz quedó impactado por este personaje desde su primera aparición en los cines y comenzó a recrearlos. En esta nota te presentamos la historia del emprendedor peruano.

En una reciente entrevista con Perú21, contó cómo empezó a modelar estas figura hasta el punto de dejar su trabajo para dedicarse a fabricarla. Según lo que menciona, quería comprarse una versión en tamaño real en el 2016, pero era muy costosa, por lo que decidió hacerlos él mismo.

“El 2016 comencé haciendo una cabeza de Chucky que puse a la venta por redes sociales. Al ver que tuvo acogida, seguí fabricándolas . Un tiempo después decidí dejar mi trabajo”, comentó. A pesar de no contar con las licencias, creó su propia versión.

Christian de la Cruz fabrica a Chucky en un taller de Santa Anita. (Foto: Iris Mariscal)

Actualmente, cuenta con 11 ediciones de este aterrador personaje y las cajas son idénticas a las originales. “Mi madre fue profesora de inicial y ella me enseñó a moldear. Con mi hermana y un diseñador confeccionamos la ropa”, explicó el proceso. “ Chucky me cambió la vida. Hacerlo me relaja, me desestresa, es un arte. Los muñecos son mis hijos. En la calle, mis vecinos y mis amigos me dicen Chucky”, agregó.

Mencionó que las ventas aumentaron al inicio de la pandemia, luego de abrir sus cuentas en TikTok e Instagram, las cuales sobrepasan los 10 mil seguidores. Por si fuera poco, piensa continuar con su emprendimiento, ya que colocará a la venta a ‘Anabelle’ y ‘El Niño’ en el futuro.