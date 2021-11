“Spider-Man: No Way Home” es la película más esperada por los fanáticos de Marvel para lo que resta del año. La expectativa es alta por los villanos confirmados en la cinta, así como los rumores que giran en torno a ello. Así, hoy se confirmó la fecha en la que iniciará la preventa de entradas y también los precios para verlo en el cine.

¿Cuándo inicia la preventa de Spider-Man: No Way Home?

A través de redes sociales, Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon dieron a conocer el “Spider-Monday” -una variante del Cyber Monday- confirmando así que la fecha de la venta de entradas para el preestreno en Perú iniciará este lunes 29 de noviembre.

¿Cuál es el precio de las entradas de Spider-Man: No Way Home?

De momento, no se ha confirmado el precio de las entradas para ver Spider-Man: No Way Home en estreno. Sin embargo, es importante precisar que en cadenas como Cinemar o Cineplanet los precios de películas de estreno oscilan los 28 a 31 soles en promedio.

¿Cuándo estrena Spider-Man: No Way Home en Perú y otros países?

Es importante señalar que “Spider-Man: No Way Home” se estrenará en Perú el jueves 16 de diciembre. Sin embargo, Andean Films Perú precisó también que el preestreno será el miércoles 15 de diciembre.

A continuación revisa cuándo será el estreno de “Spider-Man: No Way Home” en diferentes países:

Estreno de “Spider-Man: No Way Home” en Reino Unido: 15 de diciembre

Estreno de “Spider-Man: No Way Home” en México: 15 de diciembre

Estreno de “Spider-Man: No Way Home” en Colombia: 15 de diciembre

Estreno de “Spider-Man: No Way Home” en Perú: 16 de diciembre

Estreno de “Spider-Man: No Way Home” en Ecuador: 16 de diciembre

Estreno de “Spider-Man: No Way Home” en España: 16 de diciembre

Estreno de “Spider-Man: No Way Home” en Argentina: 16 de diciembre

Estreno de Spiderman 3 en Chile: 16 de diciembre.

Sinopsis de Spider-Man: No Way Home

Spider-Man: No Way Home narra una nueva aventura de Peter Parker (Tom Holland), cuya identidad se ve revelada y ya no puede separar su vida normal de los riesgos de ser un superhéroe. Tras pedirle ayuda al Doctor Strange, los riesgos se vuelven aún más peligrosos y le obligan a descubrir lo que significa ser Spider-Man.

La película también estará protagonizada por Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned Leeds, Marisa Tomei como la tía May, JB Smoove como Julius Dell, Tony Revolori como Flash Thompson, Angourie Rice como Betty Brant y Hannibal Buress como el entrenador Wilson.

