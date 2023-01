“El Estrangulador de Boston” es uno de los estrenos más esperados de este primer trimestre del 2023, en la cual acerca de los reporteros que dieron a conocer la historia de los famosos asesinatos del estrangulador de Boston de los años 60. A continuación te contamos los detalles de esta película.

¿Cuándo y dónde se estrenará “El Estrangulador de Boston”?

El filme de 20th Century Studios -protagonizado por Keira Knightley- llegará de manera exclusiva a la plataforma de streaming de Star+ el próximo 17 de marzo.

¿De qué trata “El Estrangulador de Boston”?

La película sigue a Loretta McLaughlin (Keira Knightley), una reportera del periódico Record-American, que se convierte en la primera periodista en relacionar los asesinatos del estrangulador de Boston.

A medida que el misterioso asesino se cobra más y más víctimas, Loretta intenta continuar su investigación junto a su colega y confidente Jean Cole (Carrie Coon), pero el dúo se ve obstaculizado por el sexismo de la época. No obstante, McLaughlin y Cole siguen adelante con gran valentía, arriesgando sus propias vidas en su búsqueda por descubrir la verdad.

¿Cuál es el elenco de “El Estrangulador de Boston”?

“El Estrangulador de Boston” está protagonizada por las dos veces nominada al Oscar Keira Knightley; Carrie Coon; Alessandro Nivola; David Dastmalchian; Morgan Spector; Bill Camp; y el ganador del Oscar Chris Cooper.

Escrita y dirigida por Matt Ruskin (“Crown Heights”), la película está producida por Ridley Scott (“The Martian”), Kevin J. Walsh (“House of Gucci”), Michael Pruss (“American Woman”), Josey McNamara (“Promising Young Woman”) y Tom Ackerley (“I, Tonya”), con Michael Fottrell (“The Fate of the Furious”) y Sam Roston como productores ejecutivos.

