La larga trayectoria de Carlos Hurtado Beltrán en la televisión y cine colombiano -que se remonta a unos 35 años atrás- le han permitido posicionarse en el mundo de las artes escénicas de la región. Ahora, él protagoniza la película ‘De mi barrio a Nueva York’, la cual llega a la cartelera de cines peruanos este jueves 18 y de la cual él recoge muchas lecciones. La que más retumba en su cabeza: esforzarse para llegar lejos, pero siempre con humildad.

“De mi Barrio a Nueva York” (titulada “Un Parcero en Nueva York” en Colombia) cuenta la historia de Armando Pulido (Carlos Hurtado), un obrero humilde que decide viajar a la ‘Gran Manzana’ en Estados Unidos para hacer real el tan conocido ‘sueño americano’. Sin embargo, en el camino se topará con más de un revés. Pese a ello, no se da por rendido.

Trome.pe pudo conversar con Carlos Hurtado, quien compartió sus reflexiones sobre su nueva película y lo que aprendió al respecto.

¿Crees que el espectador se puede identificar rápidamente con Armando Pulido?

Eso es lo que busca en parte la película. Retratar un poco a nuestra familia, a nuestro tío, a nuestro primo. A identificar a toda esta gente que hace trabajos invisibles y prácticamente esa es mi familia, mi barrio. Desde el señor que lustra zapatos, hasta mis tíos que son maestros de obra en la vida real. Era eso, que la gente se sintiera identificado, con el hombre de barrio.

¿Se vio reflejado usted, Carlos Hurtado, con las adversidades que sufrió Armando Pulido?

Para toda la gente de Perú, yo soy de un barrio muy popular acá en Bogotá, se llama el 20 de Julio, que es la gente jodida. Yo siempre quise ser un actor, pero salir en televisión y en las portadas de revistas. Los parceros de mi barrio, ‘señor Carlos, mírese al espejo, narizón, horrible’. También era retratar eso, uno con constancia, con trabajo, con dedicación y honestidad puede llegar. Esta película ‘De mi barrio a Nueva York’ es un homenaje a mi carrera, 35 años camellando (trabajar arduamente), dándole duro. Un día protagonizar y al otro día hacer un reality...son esas cosas que tú haces. He hecho una película que me costó sangre y soy famoso por un reality de cocina.

Carlos Hurtado protagoniza la película 'De mi barrio a Nueva York', la cual se estrena este jueves 18 de agosto.

Comentaba el hecho de darle duro para progresar. A muchos les pasa eso de tener que dejar su confórt para encontrar nuevas oportunidades, como le sucede al personaje principal.

Es un poco de lo que nos pasa a todos. Y te dicen, ¿Renzo, qué haces allá, hermano? Si acá en Nueva York tengo conexiones. El familiar que todos tenemos lo que no espera es que uno les llegue. Esa es como la premisa clave. ¿Quién va a creer que a un maestro de obra le van a dar la visa? Porque le dan la visa. Así jugamos a las cosas poco probables. Uñero de un barrio que se convirtió en actor y es muy bueno, Carlos Hurtado; uñero de un barrio como es el Quiroga que quiere ser director, Harold Trompetero. Entonces, la película es un poco de la vida de Carlos Hurtado y Harold Trompetero. Tu respuesta, lo leíste muy bien, porque a todos en algún momento de la vida nos ha pasado esto.

¿Qué sensaciones le dejaron el filmar en la Gran Manzana, un espacio tan poderoso y con un clima que hacía temblar?

Creo que ese es el mejor acierto de la película, el llevar a un ‘men’ de barrio como yo, que nunca había salido de su trópico, llegar a ese invierno de 13 grados bajo cero y colocarlo en esas condiciones tan extremas. Para mí es un gran logro y no sé cómo explicarlo. Encontrar a toda mi gente latinoamericana metida en el metro, aguantando frío y pensaba, ¿este es el sueño americano? ¿Vale la pena dejar mi familia, mi comida, mis hermanos, mi música? Pues es tu cultura, tu salsita...de entrada te sientes vigilado. En algunos lugares te miran si no hablas inglés y eso se siente. Yo, como actor, lo sentí, sobre todo en Times Square, donde todo es tan grande pero al mismo tiempo eres un gusano.

Uno es una pulga allí...

Eres una pulga. Fue un ejercicio para el ego y humildad brava.

Te pone mucho en relieve la verdad. Pareciera que uno hubiese avanzando tanto aún...

Tienes toda la razón. Eso es muy duro porque además te das cuenta de que presumías, a nivel como actor. ¿Ves? Puedes ser muy famoso allá en tu tierra, pero aquí no eres nadie. Es muy duro. Imagínate a un man de barrio, que llega con un montón de sueños y expectativas, pues es duro darse ese codo.

¿Qué costumbres sientes que mantienes de tus inicios? No sé, ir en transporte público, por ejemplo...

Esto es muy chistoso (risas). Le contaba a todo el mundo que esa película la grabamos en enero y hoy estoy en casa común y corriente, esperando a ver si me llaman. Ese es el problema de todos los latinos. Hacemos algo, le pegas (aciertas), por allá está funcionando pero a ti no te llega ni las regalías, hermano. Todo el mundo dice ‘¿no puede ser de verdad? Eso también le da a uno un ser humano más bonito. ¿Eres famoso en Colombia por un par de novelas? ¿Lo eres en Perú porque hiciste dos cosas? Famosos Schwarzenegger o Stallone (risas). Me hacen un ‘man’ humilde. No me has preguntado, pero me han llamado para un reality llamado Duro contra el muro. Cuando me toque hacer un personaje voy a contar esto que estoy haciendo. Eso es un poco de ‘De mi barrio a Nueva York’, un Carlitos Hurtado que le tocó vivir eso. Que casi me muero rodando, ¿a quién se le ocurre quitarse la ropa a -10 grados? Somos así los latinoamericanos, tenemos el empuje. Las cosas que he hecho y hago las hago con eso, cariño y mucha humildad.

Uno siempre termina extrañando sus raíces, ¿no le parece, Carlos?

En estos días que he hecho entrevistas, una señora me regañó y me dijo que jamás volvería a su país. Era colombiana. Yo creo que nunca me iría del país. Es una buena pregunta la verdad...¿tú volverías o no? Yo volvería, empezando porque es una de las formas en las que se gana el cariño de la gente. Yo quiero mucho mi Latinoamérica, mi español. Amo mi cultura, mi tierra...

Claro, no es lo mismo comer una bandeja paisa en Nueva York que en Colombia...

No, hermano. Uy, la comida de ustedes, una comida tan deliciosa. Allá (en Estados Unidos)resuelven todo con una salsa. La música, nuestra cultura papi, el cariño, el que llegues a tu casa y que tu papá o tu mamá te abracen, eso no hay allá. No hay tiempo. Por eso ellos se vienen para acá, tenemos nuestro trópico rumbero. Eso es lo que hay que rescatar, eso es lo que ‘De mi barrio a Nueva York’ yo quería decir, yo como Carlos Hurtado actor. Mire, aquí está mi barrio. Este soy yo, sigo luchando. Me vaya bien o mal, aquí estoy, dándole siempre.

