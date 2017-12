Deyvis Orosco estrenará su película 'Somos Nectar'

El cumbiambero Deyvis Orosco reveló la fecha que se estrenará la película ‘Somos Néctar’: el 5 de octubre, el mismo día que la selección enfrenta a su par argentino.



¿No temes que vaya poca gente?

Todo lo contrario. Somos un solo sentimiento, somos Perú, somos Néctar. Soy un peruano que tiene la ilusión de ir al Mundial, pero es solo el arranque y estaremos en más de 200 salas en todo el Perú.



¿Por qué una comedia y no una biografía de Néctar?

La vida me permitió realizar esto como lo he sentido. Néctar es la esencia de algo y es de una familia. Ya pasaron 10 años de momentos duros y difíciles, se hablará de la historia, pero de una manera divertida. La película será un homenaje a mi padre.





