‘Winnie the Pooh: blood and honey’, fue una adaptación del popular oso de Disney. En esta película se presentaba a un asesino en serie, alejado totalmente de la esencia tierna que lo caracteriza. Ahora, Bambi es el siguiente personaje en ser distorsionado.

Los encargados de esta nueva producción de terror son ITN Studios y Jagged Edge Productions, las mismas productoras que llevaron al cine ‘Winnie the Pooh: blood and honey’, ahora estrenarán en cartelera la cinta titulada, ‘Bambi: the reckoning’.

A pesar de que no se haya desvelado información acerca de la trama del largometraje, se cree que se basará en la venganza de Bambi tras la muerte de su madre. La producción del filme comenzará en enero de 2023 y estará dirigida por Scott Jeffrey, quien define a esta versión del cervatillo como “un recuento increíblemente oscuro de la historia de 1928 que todos conocemos y amamos”.

Además, la inspiración que usó para el slasher de Bambi viene de la cinta de Netflix ‘El ritual’, estrenada en el año 2017, y que es dirigida por David Bruckner. En la historia se muestra a un ciervo esquelético gigante que persigue a unos senderistas en los montes de Suecia: “Bambi será una feroz máquina de matar que acecha en la naturaleza” , expresó el director.

Bambi podría asemejarse al monstruo aparecido en la película 'El ritual'.

