La película “Doctor Stranger en el Multiverso de la locura”, secuela de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch, está próxima a llegar al país el próximo 5 de mayo; sin embargo, la distribuidora oficial confirmó que habrá una fecha de preestreno para los fans el 4 de mayo. En la siguiente nota sabrás cómo acceder a los tickets en preventa.

¿Desde cuándo puedes comprar la preventa?

La preventa de entradas para la nueva película de “Doctor Strange” está disponible a nivel nacional desde este miércoles 6 de abril. Diversos cines han compartido mensajes sobre el proceso de compra.

Cómo comprar las entradas

Primero, debes ingresar a la web del cine de tu elección. Cinemark y CineStar ya han habilitado sus webs para la preventa de entradas. Solo debes registrarte y seguir los pasos para adquirir tu boleto.

Por su parte, Cineplanet reveló que, por el momento, la preventa de entradas para “Doctor Strange” será de forma presencial.

Nuevo tráiler

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” llegará a los cines peruanos este 5 de mayo. Para aumentar el hype, Marvel presentó un nuevo adelanto de la esperada cinta, que forma parte de la cuarta fase del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En el clip de un minuto, se aprecia a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) en algún lugar del multiverso. “He estado soñando. Cada noche el mismo sueño”, se le escucha decir mientras lo vemos como invitado de una boda. Por su parte, la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) también aparece soñando con sus hijos, a quienes perdió en “WandaVision” y ahora planea recuperar.

Por su parte, Wong, actual hechicero supremo, le recalca que “el destino del multiverso depende de nosotros”. Ahí se aprecia que el hechicero deberá enfrentarse a sus enemigos y tendrá la ayuda de la Bruja Escarlata. Anteriormente, los seguidores señalaron que ambos podrían ser contrincantes, pero al parecer se volverían aliados.

