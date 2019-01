Dragon Ball Super: Broly se mete entre los nominados a los premios 'Oscar de Japón' | VIDEO 

Dragon Ball Super: Broly no solo es un éxito comercial en gran parte del planeta, la cinta también ha sido destacada por la critica japones y como muestra de ello, la nueva película de Gokú ha sido nominada a los premios de la Asociación de Premios de la Academia de Japón (los Óscar de Japón) en la categoría de Mejor Película Animada del 2018.



Para sorpresa de los fanáticos, Dragon Ball Super: Broly fue nominada para este importante premio de la cinematografía de Japón. La noticia fue celebrada por los fans de Gokú en diferentes partes del planeta.



Sin embargo, Dragon Ball Super: Broly no la tendrá fácil. Para llevarse este premio deberá imponerse a una nueve entrega del Detective Conan 'Zero the Enforcer', 'Penguin Highway', 'Mirai' y 'Okko's Inn'.

Dragon Ball Super: Broly has sido uno de los mejores estrenos en las salas de cine de Perú y otros países de Latinoamérica como Argentina y México.



Este gran estreno de Dragon Ball Super: Broly demuestra que muchos de los personajes de esta historia son de la simpatía y hasta el fanatismo de muchas personas en el mundo entero.

Las películas que compiten por este galardón fueron estrenadas en Japón entre el 16 de diciembre del 2017 y el 15 de diciembre del 2018. La premiación será realizada el próximo 1 de marzo en el Grand Prince Hotel New Takanawa en Tokio.



Con esta nominación de Dragon Ball Super: Broly, muchos fanáticos de la saga ya sueñan con ver a alguna próxima historia de Gokú compitiendo en los premios Óscar, como mejor película de animación.