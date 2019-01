Eddie Murphy confirma próximo rodaje de la secuela de Un príncipe en Nueva York | VIDEO | FOTOS

Una de las comedias más recordadas del 80, Un príncipe en Nueva York tendrá su secuela, según lo informó el protagonista principal de la cinta, Eddie Murphy, en una noticia que despertó la alegría de todos los fans de las comedias del conocido actor de Hollywood.



"Estoy emocionado de que la película salga adelante. Hemos juntado un gran equipo y estoy deseando devolver a estos clásicos y queridos personajes a la gran pantalla", manifestó Eddie Murphy al ser consultado por esta secuela de Un príncipe en Nueva York.



En esta nueva cinta. el principe Akeem ( Eddie Murphy) se entera que tiene un hijo y decide dejar el reino de Zamunda rumbo a los Estados Unidos a buscarlo.

Para esta segunda película de Un príncipe en Nueva York, los estudios Paramount han decidido contratar al director Craig Brewer, quien trabajó con Eddie Murphy en la cinta 'Dolemite is My Name'.



Desde que se confirmó la noticia de la nueva película de Un príncipe en Nueva York, los fans pidieron que Arsenio Hall (Semmi), James Earl Jones (el rey Jaffe Joffer), Shari Hedley (Lisa) y John Amos (Cleo McDowell) vuelvan con sus papeles.

Un príncipe en Nueva York cuenta la historia del príncipe Akeem. quien viaja a los Estados Unidos en busca de una esposa. En esta travesía lo acompaña su fiel amigo Semmi.



Un príncipe en Nueva York se estrenó el 29 de junio de 1988 y se convirtió en un éxito de taquilla. En la cinta, Eddie Murphy además de encarnar el papel de Akeem, desempeñó los papeles del babero Clarence, el cantante de la banda 'Chocolate sexual' Randy Watson y el cliente del barbero, Saúl.