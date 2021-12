Tras su éxito en las salas de cine, este viernes llegó “Encanto” a la plataforma de streaming de Disney Plus. Esta película animada inspirada en Colombia contó con un gran equipo durante su elaboración y, entre el extenso abanico de integrantes, se encuentra una peruana. Se trata de Karla Chang Gonzalez, quien fungió como animadora técnica en este proyecto de Disney.

En diálogo con Trome, Karla Chang -quien en la película se encargo de la animación del movimiento de los cabellos y vestidos de los personajes- comparte la emoción que implicó el participar de un proyecto grande como lo es “Encanto”.

¿Cómo nace tu interés a la animación técnica y qué sensaciones te dejo participar de esta clase de proyecto?

A mí desde chiquita me encantaba dibujar y pintar, era muy creativa. También me gustaban las películas de Disney. Fue así quecuando tenía 14 años vi la película ‘Tangle’ y me dio la chispa. Cuando estaba en la audiencia, había una escena de baile en la que quería pararme y bailar con los personajes. Lo que viví viendo esa película me hizo darme cuenta que yo también quería hacer sentir lo mismo a otras personas. Es muy emocionante para mí porque Encanto, siendo mi primera película, va a hacer sentir lo mismo a muchisimas personas.

¿Cómo llega a ti la oportunidad de trabajar en Disney?

Apliqué a un programa específico para los estudiantes recién graduados de la universidad en Estados Unidos. Fui a una universidad, apliqué al programa y a mí siempre me ha gustado el arte, para mí era una procesión natural. Sabía que quería hacer películas y seguí un programa que me enseñó a cómo llegar allí.

Sobre la película, los gestos y ademanes son importantes para reflejar los detalles de la cultura colombiana y latinoamericana. ¿Cómo fue la tarea de esta parte desde el lado de la animación?

Hay un grupo en Disney que se llama la ‘Familia’, que son consultantes culturales. Cada vez que la película se estaba desarrollando, nosotros haciamos sugerencias de formas para que se sientan más auténticas. Una de las cosas que cambió la película mucho es que habían un montón de abrazos y besos, que eso es algo muy central y una de las formas en las que las familias latinoamericanas nos expresamos muchos. Encanto hace un trabajo muy genial capturando la cultura colombiana, pero también se sentía como una familia unida, en la que personas de cualquier nacionalidad puede verse reflejada.

¿Cómo sentiste el toparte con rasgos culturales no solo colombianos sino latinoamericanos, muchos de ellos que nos hacen recordar a nosotros?

Fue muy emocional. “Encanto “es para mí muy importante no solo porque es la primera película en la que he trabajado y en una compañía de mis sueños, sino también por qué demuestra lo bonito de la cultura sudamericana. Aunque nosotros no somos colombianos, hay mucho parecido en nuestras culturas. He trabajado en muchas escenas con la abuela y sentí que estaba trabajando con un personaje que se veía como mis propios familiares. Hay algunas escenas en las que está bailando la familia y yo recordaba que en fiestas estaba con mi familia. Era muy emocionante trabajar en una película en la que podía ver a mi propia familia.

Finalmente, ¿qué retos se vienen para ti en Disney?

Hay muchos trabajos que están en desarrollamiento en Disney. Todos son emocionantes para mí. Quiero seguir creciendo como una artista, tener mi parte en estas películas que conectan al mundo y que demuestran diversidad. Es una de las metas de Disney y para mí es importante ser parte de eso y seguir creando lo más que pueda con esta compañía.