Actriz denuncia que pareja la agredió en plena sala del Festival de Cine de Lima.

La actriz Pamela Mendoza Arpi, conocida por la película 'Canción sin nombre', denunció a través de Facebook que fue víctima de agresión y discriminación cuando se encontraba viendo una película del Festival de Cine de Lima PUPC con un amigo.



Según la denuncia, estaba en la sala del Centro Cultural de la Católica viendo la cinta 'Camarista' junto a su amigo Anto García cuando un hombre golpeó a este último supuestamente por no apagar su celular.

“En los primeros minutos, aproximadamente dos de la película, mientras él a mi costado tenía los dedos entrelazados pegados hacia su abdomen, escucho un golpe fuerte cerca, detrás, Anto se paraliza yo volteo y el tipo acababa de propinarle un golpe entre su hombro y cuello, le gritó ‘apaga tu celular’, no me había percatado de su equipo pues lo tenía contraído hacia su abdomen y francamente no tenía brillo su pantalla estaba en negro”, contó en la denuncia de Facebook.

Asimismo, reveló que el agresor pidió que los sacaran de la sala, aunque ellos salieron por propia cuenta, en medio de lágrimas al notar la indiferencia de los presentes. Según la denuncia, personal del Festival de Cine de Lima no les ofrecieron disculpas y solo optaron por reembolsarles su dinero.

“Esperamos mi amigo Anto y yo unas disculpas públicas por parte de la organización del Festival y la identificación pública de estas dos personas, esperamos que nadie tenga que experimentar odio y agresiones así, esperamos un trato digno, esperamos que más allá de las sanciones administrativas, nadie tolere, presencie acciones homofóbicas y racistas como esta, como si nada pasara”, dice el post de Facebook.

Actriz denuncia agresión en Festival de Cine de Lima. Foto: Facebook | Pamela Mendoza Arpi Actriz denuncia agresión en Festival de Cine de Lima. Foto: Facebook | Pamela Mendoza Arpi

Hasta el momento, la publicación Pamela Mendoza Arpi tiene más de 600 reacciones en Facebook, esto sin contar las más de 200 veces que fue compartida por otros usuarios.

Pero lo que más resaltan son las muestras de apoyo de un gran número de usuarios, quienes enfocaron sus críticas contra el Festival de Cine de Lima PUCP.