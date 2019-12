"Marriage Story” (“Historia de un matrimonio”) de Noah Baumbach acaba de hacer su estreno en Netflix. La cinta es una de las más esperadas por parte de todos los suscriptores a la plataforma digital.

La película protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver se convirtió en la máxima ganadora de los premios Gotham, al alzarse con cuatro galardones que incluyen mejor largometraje en la ceremonia anual en Nueva York, Estados Unidos.

Driver también fue galardonado en la ceremonia con el premio a mejor actor y Laura Dern recibió el premio honorario en la ceremonia.

Noah Baumbach (The Meyerowitz Stories (New and Selected), Mistress America) se encarga de dirigir y escribir el guion de este drama protagonizado por Adam Driver (Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi) y Scarlett Johansson (Ghost in the Shell: El alma de la máquina, Capitán América: Civil War). El resto del reparto lo completan Laura Dern (Big Little Lies, Una vida a lo grande), Merritt Wever (Diré tu nombre, The Walking Dead) y Azhy Robertson (Juliet, Naked, The Americans).

Sinopsis

Nicole (Scarlett Johansson) es una actriz que dejó una prometedora carrera en el cine comercial para trabajar en la compañía teatral de su marido Charlie (Adam Driver), un director de teatro en pleno auge del que ahora se está divorciando. Con una química aplastante y un hijo en común, la historia de amor de esta pareja se romperá por completo, llegando a tener incluso que recurrir a los abogados y tribunales para zanjar una vida en común llena de heridas abiertas.