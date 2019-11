“Contra lo imposible” llega el 28 de noviembre a las salas de cine de Perú | FOTOS

Del realizador nominado al Premio de la Academia James Mangold, director detrás de "Walk the Line" y "Logan", viene una película inspirada en un drama de la vida real acerca de una intensa amistad que cambió para siempre la historia del automovilismo.

Trama



En 1959, Carroll Shelby (Matt Damon) estaba en la cima del mundo después de haber ganado la carrera más difícil de todos los deportes de motor, las 24 horas de Le Mans. Pero a su triunfo más importante le siguió un golpe demoledor: los doctores le comunicaron al intrépido texano que una condición cardiaca grave le impedirá volver a correr otra vez. De ingenio inagotable, Shelby se reinventa como diseñador y vendedor de automóviles, que lo lleva a trabajar en una bodega de Venice Beach con un equipo de ingenieros y mecánicos, entre los que se encuentran el irritable piloto de pruebas Ken Miles (Christian Bale). Un piloto británico campeón y hombre de familia devoto, Miles es brillante tras el volante, pero también es franco, arrogante y reticente a comprometerse.

Después de que los vehículos de Shelby llevan a cabo una demostración sólida en Le Mans contra el venerable italiano Enzo Ferrari, Ford Motor Company recluta al revoltoso visionario para diseñar lo último en automóviles de carreras; una máquina que pueda incluso derrotar a Ferrari en la despiadada pista francesa.

Determinados a triunfar contra probabilidades abrumadoras, Shelby, Miles y su equipo variopinto luchan contra la interferencia corporativa, las leyes de la física y sus demonios personales para desarrollar un vehículo revolucionario que eclipse a toda su competencia.

El reparto de “Contra lo imposible” está conformado por: Matt Damon (The Martian, Jason Bourne), el ganador del Premio de la Academia Christian Bale (Vice, The Fighter), Jon Bernthal (Baby Driver, Widows), Caitriona Balfe (“Outlander”, Escape Plan), Tracy Letts (Lady Bird, The Big Short), Josh Lucas (“Yellowstone”, Breakthrough), Noah Jupe (A Quiet Place), Remo Girone (Live by Night), Ray McKinnon (“Mayans M.C”.), JJ Feild (Captain America: The Flirt Avenger) y Jack McMullen (“Waterloo Road”).

La película es dirigida por James Mangold (Logan, Walk the Line) y fue escrita por Jez Butterworth & John-Henry Butterworth (Edge of Tomorrow, Fair Game), y Jason Keller (Escape Plan, Machine Gun Preacher). Mangold produce con Peter Chernin (Hidden Figures, The Greatest Showman) y Jenno Topping (War for the Planet of the Apes, Spy) para Chernin Entertainment. Kevin Halloran (The Space Between Us), Dani Bernfeld (Sweet Valley High) y Michael Mann (Collateral) participan como productores ejecutivos.