'It': Mira el final alternativo de la película de terror [VIDEO y FOTOS]

¡De terror! Hoy fue el lanzamiento de la versión en Blu-Ray y DVD de la película de terror 'It' (Eso) La película fue una de las más vistas en el 2017 y no es para menos. El film tiene una gran adaptación del libro de Stephen King.



Pero es en YouTube que se acanba de filtrar el finan alternativo de la película dirigida por Andy Masuchietti.



La escena no hace ninguna diferencia en la trama de la película pero muestra u na parte que se había sido cortada. En las salas de los cines se puede ver que la pantalla cambia a los créditos tras el beso de Beverly y Bill, pero ahora, se puede ver qué sucede tras ese cuadro.



Bill regresa a su casa, alista las maletas para salir de viaje con su familia. Todos los familiares de Bill parte y la cámara enfoca al drenaje justo cuando empieza una terrible tormenta. Las cámaras no muestran la presencia de Penny.



Como se recuerda, la continuación de 'It' tendrá lugar para mediados del 2019.