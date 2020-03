El estreno de Space Jam 2 está programado para mediados del 2021, sin embargo desde ya existe gran expectativa por ver a los Loney Toones, esta vez en nuevas aventuras con la superestrella de la NBA. LeBron James . Pues bien, esta nueva cinta nos traerá nuevamente a Jim Carrey en su papel de La Máscara.

El portal web We Got This Covered reveló que Jim Carrey aparecerá como La Máscara en la secuela de Space Jam. Según la información publicada, La Máscara será uno de los árbitros de uno de los encuentros de básquet de los conocidos personajes animados.

Las fuentes de We Got This Covered precisaron que La Máscara volverá gracias a una recreación hecha con la tecnología GCI, pero el propio Jim Carrey, se encargará de hacer la voz del hombre de rostro verde.

We Got This Covered informó que recibió esta información de La Máscara, de la misma fuente que les anunció que Bill Murray sería parte de Ghostbusters: Afterlife y que les informó que se preparaba una nueva cinta de la saga Scream.

Sobre la posibilidad de ver una nueva cinta de La Máscara como protagonista, recordemos que el propio Jim Carrey anunció que no tendría problemas en hacer nuevamente este papel, si es que trabajaba al lado de un director visionario.

La secuela de La Máscara, llamada 'el hijo de la Máscara’ fue un verdadero fracaso en taquilla en el 2005 y acabó con las intenciones de lo estudios Warner de realizar una secuela.

Space Jam contará con la actuación de la estrella de Los Angeles Lakers LeBron James, así como sus compañeros de equipos Kyle Kusma y Anthony Davis, además, del nominado al Oscar Don Cheadle.