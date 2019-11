Legendario director Martin Scorsese confesó que consideró seriamente dirigir el Joker | FOTOS

Pese a que en una oportunidad afirmó que las películas de super héroes no eran verdadero cine, el legendario director Martin Scorsese reconoció que consideró dirigir el Joker, cinta que se ha convertido en un boom en el mundo entero.



En una entrevista con la prestigiosa cadena BBC del Reino Unido, Martin Scorsese reveló que consideró la posibilidad de dirigir el Joker, pero finalmente no lo hizo, porque no tenía tiempo.



"Pensé mucho en los últimos cuatro años sobre el Joker, pero finalmente decidí que no, porque no tenía tiempo para ello", manifestó el director de cintas de culto como Taxi Driver, Buenos Muchachos y el Toro Salvaje.

Martin Scorsese manifestó que conocía bien el guión de Joker y este tenía mucha energía, sin embargo tuvo dudas en aceptar el trabajo debido a que la historia se desarrollaba hacia un personaje de un cómic.



Al entender de Martin Scorsese las películas de superhéroes 'son una forma de arte, distinta a su visión del cine'. "Creo que estas (películas) son algo así como una extensión de los parques de atracciones", manifestó.

Pese a que no le gustan las películas de superhéroes, Martin Scorsese destacó que el trabajo de Joaquin Phoenix en el Joker realmente fue notable.



El Joker ha sido uno de los pocos grandes éxitos de personajes del cómic, realizados por Warner, después que cintas como La Liga de la Justicia y Shazam no causaron mayor expectativa entre los fans.