La noche del último lunes se llevó a cabo el avant premiere de ‘¡Asu Mare!: Los Amigos’ y por la alfombra roja del evento, desfilaron conocidas figuras locales. Una de ellas fue Josi Martínez, conocido tiktoker peruano que tiene una breve participación en la película de Carlos Alcántara.

En ese sentido el joven influencer se mostró emocionado con su debut en la pantalla grande. “Estoy muy agradecido del apoyo de la gente que me sigue que ha hecho que esté aquí. Tengo una escenita que van a ver y espero que la disfruten. Es un poco graciosa, no puedo decir mucho pero ya lo verán. Me encantó”, aseguró.

En tanto doña Marianella Escobar, su madre y quien lo acompañó al evento no dudó en llenar de elogios a su hijo. “Orgullosa y feliz por él y apoyarlo en todo siempre (...) Agradecida con la oportunidad, sé de la capacidad de mi hijo y ya me muero por verlo... Estoy emocionada y orgullosa de él”, aseguró.

Josie Martínez junto a Carlos Alcántara. (Foto: Instagram)

Josi anunció también que en breve se estrenará “El año del tigre”, cinta donde tiene mayor protagonismo. “Si bien esta es la primera película que sale y que van a ver, tengo una participación un poco más grande en otra que también va a salir pronto, el 30 de marzo en todos los cines del Perú así que atentos” , dijo.

En ese sentido, el joven que tiene más de 23 millones de seguidores en TikTok no descartó inicia una carrera en el cine. “Es algo que me encantó (actura en ‘¡Asu Mare!’) y pueder ser (convertirse en actor). Es algo que tengo que ver, pero obviamente sin dejar de dedicarme a las redes que es donde mi inicié y lo que me encanta”, puntualizó.

Josi Martínez en el avant premiere de '¡Asu Mare!: Los Amigos!'. (Fuente Trome)

MAYELLA LLOCLA PROTESTA EN AVANT PREMIERE

PIDE EMPATÍA. Mayella Lloclla se robó la atención de todos los asistentes al avant premiere de ‘¡Asu Mare!: Los Amigos’ y sorprendió a todos al desfilar por la alfombra roja del evento llevando en sus manos una banderola en la que imprimió un potente mensaje sobre las protestas en el país.

“No dejemos que nuestros privilegios nos nublen la empatía”, es lo que estaba escrito en la tela blanca con bordes de diseños incaicos con la que se paseó delante de periodistas, camarógrafos y fotógrafos que asistieron a realizar la cobertura del evento.

En declaraciones para Trome, la actriz habló sobre la situación del país al mencionar que su vestido estaba hecho por una diseñadora de Puno. “Tú sabes que estamos pasando por un tema muy doloroso el país, pero la empatía ante todo, pensando en todos los hermanos peruanos” , dijo.

“Esperemos que en un futuro no tan lejano haya esa unión, que los corazones y la generosidad se unan siempre. Siempre vamos a luchar por el Perú para que crezca en todos los sentidos. (Mi mensaje) es desde acá, desde el corazón. Juntos hacemos patria”, agregó.

"No dejemos que nuestros privilegios nos nublen la empatía", dice el mensaje de Mayella Lloclla. (Foto: Composición)