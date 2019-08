'Lady and the Tramp': Así será la nueva versión de 'La Dama y el Vagabundo' | FOTOS

La nueva versión de 'La Dama y el Vagabundo' llega a la plataforma de streaming Disney + el 12 de noviembre y, a diferencia de El Rey León, no tendrá a animales generados al 100% por computadora. ¡Aquí los detalles!

Gracias al portal People.com se pudo conocer el primer vistazo al elenco canino de 'La Dama y el Vagabundo' junto a al estelar elenco de actores que le darán voz.

Tessa Thompson, Justin Theroux y Sam Elliot son algunos de las estrellas que participarán en esta cinta de Disney.

La historia será muy similar a la del clásico animado de 1955, "una cocker spaniel americana de clase media alta llamada se encuentra con un perro callejero y se embarcan en una serie de aventuras románticas".

'Lady and the Tramp', su título en inglés, está dirigida por Charlie Bean ( The LEGO Ninja go Movie ) y el guión está a cargo de Andrew Bujalski. La película se lanzará a través de Disney +.