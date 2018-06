El legado del diablo: Director cuenta todos los detalles sobre su debut en pantalla grande [FOTOS]

Si tuviéramos que elegir la película que se llevó todos los aplausos en el Festival de Cine Sundance 2018 sería El legado del diablo, un devastador trabajo de horror supernatural que atrapó audiencias y fue tendencia en redes sociales durante su estreno.



Con tan solo 31 años, el director y guionista Ari Aster hace su debut en pantalla grande, con el pie derecho, gracias a este filme —protagonizado por Toni Collete— que narra los acontecimientos paranormales que atacan a una familia cuando la abuela muere.



Debido al estreno a nivel mundial de la película, TimeOut, el cual es uno de los portales web más importante de México, le realizó una entrevista a Ari para que nos contara más sobre su película y su trabajo con Toni Collete ..



¿Dónde empieza tu conexión con las películas de terror?

A mis 12 o 13 años me obsesionaba con ellos. Tenía un folder lleno de fotos que había sacado de internet de Pinhead — Puerta al infierno (1987)— o escenas de Carrie (1973). Nunca las usé para nada, solo me gustaba coleccionarlas.

Ahora como adulto, ¿qué películas te gustan?

Siempre me han gustado las cosas subversivas. Hay algunas películas de miedo que me gustan, como El bebé de Rosemary (1968) o Amenaza en la sombra(1973), de Nicolas Roeg, fue una referencia muy importante para nosotros. El legado del diablo es un sucesor espiritual de esa película, sobre todo porque habla del duelo.

¿Crees que eso es lo que le falta al género? ¿Profundizar sobre los problemas domésticos?

A lo mejor. Hay muchísimas películas que son como montañas rusas y al final todo se arregla y te vas a tu casa. Yo, desde el principio, fui muy claro con mi equipo: no vamos a referirnos a nuestro trabajo como una película de terror, es una tragedia familiar que se convierte en una pesadilla. Vimos algunas de las películas de Mike Leigh, creo que es mi cineasta favorito, Todo o nada (2002) y la serie Secrets and Lies (2015) me encantan. Quería hacer un drama familiar.



El legado del diablo es tu primer largometraje, ¿cómo es dirigir a Toni Collette hasta volverse loca?

Estaba muy nervioso, tenía mucho que aprender y en este caso me ayudó bastante trabajar con gente experimentada. Lo que le pedía a los actores era muy complicado en términos no solo sentimentales, sino físicos.



Cabe recordar que El legado del diablo es considerara una de las mejores películas de terror del siglo XXI