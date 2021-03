Cavill fue el primer miembro de la Liga de la Justicia en ser elegido o aparecer en pantalla, originando su versión de Clark Kent en The Man of Steel de 2013, una película que disfrutó de una proyección virtual que resultó ser el escenario para el anuncio de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. El traje negro, por supuesto, también debutó en esa película, pero solo en una secuencia de sueños, apareciendo por primera vez “de verdad” en el próximo lanzamiento.





La película destacará una serie de cosas que se planearon originalmente para las dos películas de la Liga de la Justicia de Snyder, incluidas Darkseid, Granny Goodness y otros personajes de The New Gods de Jack Kirby. Esos personajes habrían interactuado más con Superman, si el arco de varias películas de Snyder para el personaje se hubiera desarrollado como se esperaba.

La muerte de Superman en Batman v Superman: Dawn of Justice es un elemento clave de la trama en la Liga de la Justicia, no solo porque hay un elemento de la historia sobre Batman tratando de revivir al héroe kryptoniano, sino también porque es la ausencia de Superman como protector de la Tierra lo que atrajo a la gente.

La atención de Steppenwolf, el villano de la película, y Darkseid, el tío de Steppenwolf y el gobernante de Apokolips, un planeta lleno de la mitad malvada de The New Gods, interpretado en la película por Ray Porter.

Trailer Oficial Liga De La Justicia De Zack Snyder

En la Liga de la Justicia de Zack Snyder, decidido a garantizar que el último sacrificio de Superman (Henry Cavill) no fuera en vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) alinea fuerzas con Diana Prince (Gal Gadot) con planes para reclutar un equipo de metahumanos para proteger al mundo de un inminente amenaza de proporciones catastróficas. La tarea resulta más difícil de lo que Bruce imaginaba, ya que cada uno de los reclutas debe enfrentarse a los demonios de su propio pasado para trascender lo que los ha frenado, permitiéndoles unirse y finalmente formar una liga de héroes sin precedentes. Ahora unidos, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) y The Flash (Ezra Miller) pueden ser demasiado tarde para salvar al planeta de Steppenwolf, DeSaad y Darkseid y sus terribles intenciones. .

La Liga de la Justicia de Zack Snyder estará disponible para su transmisión en HBO Max el 18 de marzo. La cinta se ha convertido en uno de los estrenos más esperados de este año, sobre todo para aquellos fans que se movilizaron bajo el hashtag #ReleaseTheSnyderCut y lograron que Warner le diera luz verde a este proyecto, que buscó respetar el plan original de Snyder para el film de 2017.

