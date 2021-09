Magaly Solier se pronunció luego del importante premio internacional que ganó hace unos días, a Mejor Actriz en el festival de Bulgaria ‘Love is folly’. La actriz recibió el reconocimiento por su papel protagónico en la película ‘The saint of the impossible’, una cinta que narra la vida de unos migrantes peruanos en Nueva York, durante el gobierno de Donald Trump.

Desde Huanta, la intérprete habló para América Hoy y aseguró que su premio es ‘muy merecido’. “Yo creo por esta larga historia, 18 años de mi carrera, un premio que no me esperaba en estos momentos”, dijo recordando la polémica que se levantó cuando el padre de sus hijos la acusó de tener problemas con el alcohol y descuidar a sus menores hijos.

Magaly Solier le dedicó el reconocimiento a sus tres pequeños. “Para mis tres hijos maravillosos, los amo, los extraño, pero mamá tiene que seguir avanzando. Quiero que mis hijos tengan en cuenta que mamá siempre va seguir aquí, luchando, peleando y trabajando”, indicó.

Finalmente, aseguró envió un mensaje en quechua y aseguró que debemos ‘seguir adelante porque los problemas se pueden solucionar’.

MAGALY SOLIER FUE ACUSADA POR EXPAREJA

Magaly Solier obtiene este importante galardón en días muy duros para ella, tras las acusaciones de maltrato contra sus hijos realizadas por su expareja Erick Mendoza. El padre de sus hijos afirmó que la conocida actriz tiene problemas con el alcohol.

Ante esta situación, una resolución judicial dispuso que Magaly Solier no pueda acercarse a los pequeños. En una entrevista desde su casa, la actriz principal de la nominada ‘La Teta asustada’ negó estas acusaciones.

DICE QUE PAGARÁ SUS TERAPIAS

Erick Mendoza conversó con Magaly Medina y expresó sus intenciones de brindar apoyo profesional para la reconocida actriz.

“Todos se han dado cuenta que la señora necesita ayuda psicológica, psiquiátrica, y a través de este espacio, decirle a la señora Magaly (Solier) que yo estoy dispuesto a pagarle un especialista para que se pueda tratar, poner mi camioneta a su disposición para que pueda llevarla, esperarla en sus terapias. Es la mamá de mis hijos, mis niños quieren a su mamá bien”, dijo.

Además, Mendoza negó que haya pedido una pensión de alimentos a la madre de sus hijos de 8 mil soles y hasta dijo renunciar a ello porque Solier no se encuentra con un trabajo estable.

“Yo pienso que nosotros estamos conectados porque somos padres, y si ella está mal, obviamente nosotros vamos a estar mal (...) Yo no he pedido una pensión de alimentos, públicamente renuncio a la pensión de alimentos, yo prefiero que ella se recupere, que vuelva a ser la gran actriz que es, es lo que más me importa. Hacerle un daño a ella, es hacerle un daño indirecto a mis hijos”, sentenció.

“Siempre he querido conciliar, empezando por el divorcio que no me quiere firmar desde hace cuatro años, le he ofrecido mil cosas pero nunca ha querido. Incluso un régimen de visitas que ha estado truncado, pero yo sí estoy dispuesto a conciliar por mis hijos, ellos necesitan tener a su mamá”, concluyó.

