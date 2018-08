Marvel celebra sus 10 años en la industria del cine y en nuestro país reestrenará algunas de las películas del universo de Los Vengadores, para quienes quieran ver nuevamente estas populares cintas o para quienes no hayan podido ver estas producciones millonarias en la pantalla grande.



Perú no podía ser ajeno a 'esta fiesta' por eso las principales cadenas de cine ya han programado las proyecciones de las producciones más importantes de Marvel, para este mes de setiembre.



Es así que podremos ver nuevamente en pantalla grande Los Vengadores, Capitán América: Guerra Civil o Los Guardianes de la Galaxia, entre otros éxitos de taquilla.



Para quienes no quieren esperar hasta el 2019 para regresar a las salas de cine para ver la conclusión de la tercera parte de Los Vengadores, pueden acudir a ver algunas de las principales cintas de Marvel Studios este setiembre.



Las principales cadenas de nuestro país como UVK, CinePlanet, Cinepolis y Cinestar serán parte de esta celebración de Marvel con proyecciones a un precio menor a sus entradas regulares.



Las proyecciones de las cintas de Marvel serán solo los días sábados y domingos desde este 1 hasta el 29 de setiembre.



Recordemos que desde el 2012 Marvel Studios es propiedad de Disney. Las cintas anteriores a este año como Hulk, los 4 Fantasticos o la anterior trilogía de Spiderman fueron producidas por estudios como Fox, Universal o Paramount.