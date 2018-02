La actriz Melania Urbina no descartó una tercera película de ‘Django’ y seguir encarnando a la ‘Chica Dinamita’, después de superar los 220 mil espectadores en su primera semana.



“La expectativa por la película es muy grande, me siento emocionada por ver a la ‘Chica Dinamita’ en la pantalla. Siento que el universo de ‘Django’ tiene mucho más para dar, ojalá haya una tercera entrega porque los personajes son bacanes y hay muchas historias por contar”, afirmó la actriz Melania Urbina.



También comentó que en cierto momento de su vida se vio afectada por haber encarnado al explosivo personaje.



“En un momento me arrepentí, recibí todo tipo de comentarios, pero ya me reconcilié, me afectó porque estaba chibola. Ahora estoy grande y la reacción del público es muy bonita y la quiero mucho”, añadió Melania Urbina, quien este año volverá al teatro con la obra ‘Toc Toc’.



Respecto a su participación en la serie ‘De vuelta al barrio’, dijo que en unas semanas volverán a grabar en Pachacámac.



(E. Castillo)

