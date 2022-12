A pocas horas de celebrar la Navidad, miles de familias desean ver algo para pasarla en familia. Es así que te traemos una lista con los mejores largometrajes navideños, las cuales podrás encontrar en Netflix, Disney Plus y HBO Max.

Desde clásicos hasta cintas que quizá no conocías, pero que cuenta con una historia que es una alegoría a la Nochebuena. A continuación, cada largometraje con su trailer y sinopsis oficial.

Películas navideñas en Netflix:

El Grinch (2000)

El Grinch es un ser amargado y cascarrabias, que desea acabar con la Navidad de una vez por todas. Desde lo alto del monte Crumpit, observa con resentimiento a la familia Quien, que está muy ocupada con sus preparativos navideños.

Navidad contigo (2022)

Angelina, una estrella del pop, escapa para conceder el deseo de un joven fanático en un pequeño pueblo de Nueva York, donde no solo encuentra la inspiración para revitalizar su carrera, sino también una oportunidad para encontrar el amor verdadero.

Scrooge: cuento de Navidad (2022)

En la víspera de Navidad, el avaro empresario Ebenezer Scrooge recibe la visita del fantasma de su antiguo socio, Jacob Marley, y de los espíritus de las Navidades pasadas, presentes y futuras, con la esperanza de que aprenda el error de sus actos.

Películas navideñas en Disney Plus

Mi pobre angelito (1990)

El joven Kevin McCallister se porta mal la noche antes de ir de viaje a París, por lo que su madre le obliga a dormir en el ático. Al día siguiente y con todas las prisas, la familia va al aeropuerto y se olvida de Kevin. Entonces el niño se despierta solo en casa y cree que ha hecho realidad su sueño de vivir sin familia. Sin embargo, el entusiasmo de Kevin se desvanece cuando descubre que dos delincuentes planean robar la casa de los McCallister y él deberá protegerla.

Milagro en la ciudad (1994)

Durante un desfile navideño organizado por los grandes almacenes Macy, el hombre que encarna a Santa Claus es sustituido por indisposición. Un anciano llamado Kris se ofrece a la señora Walker, responsable del desfile, para encarnar a Santa Claus. Después del desfile es contratado por dar a la perfección el tipo de personaje, pero todo se complica cuando él asegura que es el auténtico Santa Claus.

Guardianes de la galaxia: especial, felices fiestas (2022)

El regalo perfecto está a una galaxia de distancia. Con la misión de hacer que Quill tenga una Navidad inolvidable, los Guardianes se dirigen a la Tierra en busca del regalo perfecto.

Películas navideñas en HBO Max

Gremlins (1984)

Un viajante busca un regalo especial para su hijo y encuentra uno en una tienda de Chinatown. El dueño de la tienda es reacio a venderle el “mogwai”, una tierna pero extraña criatura. Finalmente, el hombre accede a venderle la criatura con la advertencia de que para cuidarlo debe seguir tres normas: no exponerlo a la luz del sol, no darle de comer después de medianoche y no mojarlo. Sin embargo, todo se tuerce cuando las tres reglas básicas son infringidas una tras otra.

Especial Navidad de Alf (1987)

Alf: Especial de Navidad es un capítulo dentro de la serie de Alf. Dirigido por Burt Brinckerhoff. En él, se narra la relación del simpático extraterrestre con una niña que padece una enfermedad terminal en vísperas de Navidad.

Navidad en 8 bits (2021)

Durante la década de los 80 en Chicago, un niño de 10 años se embarca en una búsqueda para obtener la mejor consola de videojuegos para Navidad.

Una nueva historia de Navidad (2022)

En esta secuela del clásico navideño, Ralphie ya es un adulto y debe afrontar la Navidad y todo lo que conlleva una vez más, aunque esta vez como padre. Peter Billingsley retoma el papel que ha logrado que niños y niñas de todas las edades esperen.

