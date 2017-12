Olga Zumarán será la esposa de Fernando Armas en nueva película

Olga Zumarán reveló que será la esposa de Fernando Armas, en la película que el cómico rodará.



“Estoy muy contenta porque voy a grabar una película con Fernando Armas, aún no tiene nombre, pero podría llamarse ‘El presidente’ o ‘El asesor’. Por ahora se está grabando el ‘teaser’ y en un mes empezará el rodaje. No puedo contar mucho, pero seré la esposa del presidente (Fernando Armas)”, agregó Zumarán, quien participa en el montaje ‘Tres mujeres y un Gigoló’.



Por otro lado, Fernando Armas mencionó que está contento con su participación en ‘Esto es guerra’, donde es ‘coach’ de los guerreros, que deben demostrar su talento artístico.



“Es bueno que experimenten, pero quienes me han sorprendido son Alejandra Baigorria y Facundo González. Ella sí tiene facultades para ser actriz, asume con compromiso y madurez lo que hace”, expresó.



(B. Pashanasi)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.