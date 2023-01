Los Premios Oscar 2023 ya conocen las nominacionaes en todas sus categorías y, sin duda, muchos aguardan por conocer qué filme ganará como ‘Mejor Película’. Sin embargo, aún son muchos los que no han tenido la oportunidad de ver las 10 cintas nominadas. Por ello, a continuación te contamos cómo verlas, cuáles estrenan en salas de cine de peruanos y cuáles ya están disponibles en plataformas de streaming.

¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2023 en Perú?

1. Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front)

La cinta de Edward Berger -que ha sido nominada en nueve categorías en los Oscar 2023- se encuentra disponible en la plataforma de streaming de Netflix.

2. Todo a la vez en todas partes (Everything Everywhere All at Once)

La película dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert posee 11 nominaciones en los Oscar 2023 y fue estrenada en el 2022 en los cines peruanos. En la actualidad, podrán verla a través de Amazon Prime.

Michelle Yeoh está nominada como Mejor Actriz por “Everything Everywhere All at Once ” (Foto: A24)

3. Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin)

La producción cinematográfica dirigida por Martin McDonagh posee 9 candidaturas a los Oscar 2023 y estrenará en las salas de cines peruanos el próximo 2 de febrero. En tanto, también podrá ser vista próximamente en Disney Plus.

4. Avatar: El camino del agua (Avatar: The Way of Water)

El filme taquillero dirigido por James Cameron registra 4 nominaciones y se encuentra disponible en la actualidad en las salas de cine peruano. Además, también podrá ser visto pronto en en Disney Plus.

Avatar: el camino del agua es una de las películas nominadas. (Foto: Captura/YouTube-20th Century Studios)

5. Tár

La película dirigida por Todd Field posee 6 nominaciones para los Premios de la Academia y llegará a las salas de cine peruanos el próximo 9 de febrero. Asimismo, estará disponible próximamente en Amazon Prime.

6. Elvis

La producción cinematográfica dirigida por Baz Luhrmann cuenta con 8 nominaciones y se encontró disponible en la cartelera peruana el 2022. En la actualidad se puede ver a través de HBO Max.

7. Top Gun 2

La cinta de Joseph Kosinski fue nominada en 6 candidaturas de los premios Oscar 2023 y estuvo también en la cartelera peruana el año pasado. Si quieres verla, puedes hacerlo a través de Star Plus.

Maverick cumple la misión en el final de "Top Gun 2" (Foto: Paramount Pictures)

8. Los Fabelman (The Fabelman)

Con 7 nominaciones, esta película dirigida por el aclamado Steven Spielberg se estrenará en cines peruanos el próximo 23 de febrero. Además, posteriormente llegará a la plataforma de streaming Amazon Prime.

9. Triangle of Sadness (El triángulo de la tristeza)

Dirigida por Ruben Östlund, esta película posee 3 nominaciones a los premios Oscar 2023 y estará disponible en la cartelera peruana desde el próximo 16 de marzo. Porteriormente, podrá ser vista en Amazon Prime.

10. Women Talking (Mujeres hablando)

La cinta dirigida por Sarah Polley cuenta con 3 candidaturas a los premios de La Academia y podrá ser disfrutada por la audiencia en Peru el próximo 9 de marzo.

¿Cuándo, a qué hora y dónde serán los Oscar 2023?

Los premios Oscar 2023 se realizarán el próximo domingo 12 de marzo desde las 8 p.m. (hora peruana). La gala organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tendrá lugar en el Dolby Theatre, de Los Ángeles

