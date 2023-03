Los Premios Oscar 2023, gala para destacar a lo mejor del séptimo arte, se realizarán este domingo 12 de marzo, en el mítico Dolby Theatre de Los Ángeles, en Estados Unidos.

La ceremonia contará la presencia de actores de renombre como Brendan Fraser, Cate Blanchett, entre otros. No obstante, también se espera las presentaciones musicales.

¿Qué artistas cantarán en los Premios Oscar 2023?

Una de las artistas más esperadas de la gala es Rihanna, quien interpretará el tema “Lift me up” del filme “Black Panther: Wankanda Forever” . La cantante regresó a los escenarios en el Super Bowl de este año luego de 6 años de permanecer inactiva.

Además de Rihanna, se espera el número de S ofia Carson y Diane Warren, quienes interpretarán “Applause” de la cinta “Tell it like a woman”.

David Byrne, Son Lux y Stephanie Hsu también se formarán parte de la ceremonia con la canción “This is a life” de la película “Everything everywhere all at once”.

Finalmente, la gran sorpresa es la actuación de Lady Gaga, quien cantará “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick”.

¿Cuándo y a qué hora se realizarán los premios Oscar 2023?

La alfombra roja de los Premios Oscar 2023 está programada para iniciar desde las 6:00 p.m. de este domingo 12 de marzo, mientras que la ceremonia comenzaría a partir de las 8:00 p.m.

A continuación, conoce los horarios por países:

Perú: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

