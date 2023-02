A pesar de que se estrenó en 1996, “Matilda” continúa siendo una de las películas infantiles más recordadas de todos los tiempos; y aunque resultó ser un fracaso en la taquilla de ese año al recaudar cerca de 33 millones y medio de dólares frente a los 36 millones de presupuesto, hasta nuestros días sigue siendo considerado un filme de culto en su género. Además de la protagonista, quien con su ternura y poderes conquistó al público, hubo un personaje que se robó todas las miradas no solo por su porte y presencia, sino por sus crueldades; nos referimos a la directora de la escuela Agatha Tronchatoro, cuyo papel fue interpretado por Pam Ferris.

En la ficción, ella era una mujer muy estricta, de carácter fuerte, dominante, cruel y perversa con todos los estudiantes, a quienes odiaba y no tenía ningún reparo en encerrarlos en “El agujero”, que estaba en la pared de su despacho, un lugar al que todos le temían. No solo ello, pues al haber sido hace algunos años campeona olímpica en lanzamiento de jabalina, bala y martillo, no dudaba en usar su fuerza para maltratar físicamente a los menores. Debido a la intensidad de las grabaciones, ¿sabías que la histrionisa casi pierde un dedo? A continuación, te contamos lo que pasó en aquella ocasión y qué ha sido de la vida de la actriz.

El rostro de enojo e ira de la directora Agatha Tronchatoro en "Matilda" (Foto: Jersey Films)

CUANDO LA ACTRIZ QUE HACE DE AGATHA TRONCHATORO LLEGÓ AL HOSPITAL

Si viste una o más veces “Matilda”, de seguro recuerdas aquella escena cuando la directora Tronchatoro cogió de las trenzas a la pequeña Amanda Tripp, a quien tras haber dado varias vueltas, como si de lanzamiento de martillo se tratara, la hizo volar por los aires; por fortuna, la niña pudo caer en un jardín de flores y no salió lastimada. Pues bien, tras esta grabación Pam Ferris, de 48 años en aquel entonces, terminó en el hospital.

De acuerdo con January Media, la actriz fue llevada de urgencia debido a que el cable que usaron para impulsar a la menor por el aire le cortó un pedazo de uno de sus dedos. Aunque esta no fue la única que vez que sufrió un accidente, ya que hubo más ocasiones sobre todo cuando ejercía sus maldades.

¿QUÉ FUE DE ELLA TRAS “MATILDA”?

Después que Pam Ferris interpretó a Agatha Tronchatoro en “Matilda”, ella continuó su carrera en el mundo de la actuación participando en casi treinta producciones como: “Where the Heart Is” (1997-2000), “The Turn of the Screw” (1999), “Death to Smoochy” (2002), “Harry Potter y el prisionero de Azkaban” (2004), “Children of Men” (2006), “Malice in Wonderland” (2009), “El cuervo” (2012), “¡Llama a la comadrona!” (2012-2014), “Tolkien” (2019), entre otras.

¿QUÉ PAPEL TUVO EN “HARRY POTTER”?

En “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, la actriz dio vida a la tía Marge. De seguro recuerdas a Harry llamándola tía, no porque era de su familia, sino simplemente por ser hermana del tío Vernon Dursley.

¿DÓNDE SE ENCUENTRA AHORA?

Actualmente, Pam Ferris o la recordada directora Agatha Tronchatoro, como prefieras llamarla, vive con su esposo Roger Frost en Eltham, Londres. Asimismo, tiene dos perros a los que adora, sus nombres son Stain y Elsie.