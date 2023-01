Rodolfo Carrión contó que sus famosas frases ‘No te lo puedo creer’ y ‘No me mientas’ nacieron de la improvisación cuando actuaba en una obra de teatro que dirigía Efraín Aguilar . El actor forma parte del elenco de la película ‘Soy Inocente’ donde hace el papel del botones ‘Lagartija’, el film se estrena hoy a nivel nacional.

¿Te han vuelto a proponer grabar comerciales?

No, pero cuando lo hice me divertí mucho.

Ahora usan tus frases en muchas cuñas...

Sí, en las radios, programas, es un boom el ‘no te lo puedo creer’.

¿Cómo nació esa frase?

Fue en una obra de teatro en la sala ‘Ópera’. Efraín Aguilar había escrito ‘letras’ para todos menos para mí y me decía: Sí, vas a salir y entonces me metía y cuando alguien me preguntaba algo yo respondía: ‘No’ y repreguntaban ‘¿no, qué'’ y ahí salió el ‘no te lo puedo creer’.

Los comerciales te han dejado buenos réditos, ¿guardaste pan para mayo?

Sí, y no solo guarde pan para mayo también para julio y diciembre.

Te hacía la pregunta porque hace poco se reveló que la Pepa Baldessari, un ídolo del deporte, pasa por una crisis económica seria

Bueno, uno no sabe qué cosas pueden pasar, a veces se dan situaciones que uno no espera, pero en siempre hay que prevenir.

AL PIE DEL CAÑÓN

Rodolfo Carrión comentó que luego de la operación a la que se sometió para que le colocaran un stent en su corazón, tras sufrir un infarto del que no se percató, se siente como un ‘chico tico tico’ revitalizado y al pie del cañón. El actor es uno de los talentos que participa en la película ‘Soy inocente’ que se estrena este 19 de enero.

El susto que le diste a tus fans al revelarse que sufriste un infarto.

Sí, es verdad. Mira que si no voy al doctor a medirme la presión, ni enterado de que me había dado un infarto, pero ya me operaron y pusieron un stent en el corazón, así que ahora me siento como un ‘chico tico tico’, un ‘chico marshmallow’ que está siempre al pie del cañón. Así que aquí seguimos parados a mis casi 74 años (el 9 de abril es su cumpleaños) y contento por la oportunidad de hacer lo que me gusta, que es actuar. Ahora, en esta película ‘Soy inocente’ hago el rol del botones ‘Lagartija’ que no tiene nada que ver conmigo, solo por lo flaquito que soy.

