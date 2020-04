“Sí, mi amor”, la película peruana protagonizada por Yiddá Eslava y Julián Zucchi que se estrenó el pasado 23 de enero y se convirtió en una de las películas peruanas más taquilleras de lo que va del 2020, podrá verse ahora en Netflix.

Así lo anunció la propia Yiddá Eslava a través de su cuenta de Instagram, donde precisó que la cinta por la que hipotecó hasta su casa estará disponible en la plataforma de streaming desde el 6 de mayo.

“Hoy Netflix publicó los estrenos de mayo y adivinen qué película peruana está..... 'Sí, mi amor... Desde el 6 de mayo. Gracias Julián Zucchi y Pedro Flores Maldonado... Los adoro y admiro VAMOS POR MÁS”, escribió la exchica reality.

Julián Zucchi no se quedó atrás y celebró la noticia -también a través de su cuenta de Instagram- a través de un post en el que agradeció a todas aquellas personas que los ayudaron a él y a Yiddá a sacar adelante este proyecto.

“FELICES!!!! Cosecharás lo que siembras! El que no arriesga no gana ! Y se me vienen todos los refranes con los que me criaron a la cabeza!”, escribió inicialmente.

“Gracias a todos los que le pusieron amor a este proyecto y los que confiaron en nosotros! Pronto ampliaremos con más novedades!”, finalizó en su post.

Dirigida por el realizador mexicano Pedro Flores Maldonado, en esta cinta nacional participa un gran elenco conformado por Pietro Sibille, Magdyel Ugaz, Andrés Salas, Mayra Couto, Sebastian Monteghirfo, Ximena Palomino, Saskia Bernaola, Samuel Sunderland; y Santiago Suárez.

Esta comedia cuenta con la participación especial de diversas figuras, entre las que resalta la “Tigresa del Oriente”, quien debuta en el cine, y la aparición de la espectacular actriz argentina y conductora de televisión, “la diva argentina” Moria Casán.

Sinopsis:

Beatriz (Yiddá Eslava) y Guillermo (Julián Zucchi), son una pareja que vive hace 6 años juntos. Beatriz logra leer una conversación entre Guillermo y su ex novia Macarena, en la que queda claro una supuesta infidelidad.

Beatriz no sabe cómo hacer frente a la situación, y todo se sale de control cuando ella se reencuentra con un amor del pasado, dando inicio a la lucha de Guillermo por reconquistar su amor.

