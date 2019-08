La hija de Stan Lee se pronuncia contra Disney tras desacuerdos con Sony por el control de Spider-Man | FOTOS

Las discrepancias entre Disney y Sony, que provocarían que Spider-Man no vuelva a aparecer en el Universo Cinematográfico Marvel fue rechazazo por miles de personas en el mundo entero. Pese a ello, la hija del mítico Stan Lee, Joan Lee, se mostró de acuerdo con que Spiderman ya no esté en control de Disney.



Para Joan Lee no es bueno que Disney tenga el control de todos los personajes de Marvel y que es necesario que otras compañías intervengan con distintos puntos de vista, principalmente si estas respeten el legado de su padre.



Para la hija de Stan Lee, afirmó que a Disney solo le importa obtener dinero del trabajo de (la obra de) su padre y no mostraron el debido respeto, tras su fallecimiento.

“Desde el primer día (tras la muerte de Stan Lee) los ejecutivos de Disney y Marvel se han dedicado a mercantilizar el trabajo de mi padre pero nunca le mostraron respeto o algo de decencia a su legado. Al final, nadie pudo haber tratado peor a mi padre que ellos”, manifestó.



Para Joan Lee, deberían intervenir otras productoras en el Universo Marvel que respeten 'genuinamente' a Stan Lee y a su legado.

Joan Lee consideró que ya sea Sony Pictures con Spider-Man u otra productora, el legado de Stan Lee y la evolución de sus personajes debe ser tratado desde varios puntos de vista.



Como recordamos una serie de desavenencias entre Sony Pictures y Disney haría que Spider-Man no vuelva a aparecer en el llamado Universo Cinematográfico Marvel.