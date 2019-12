FOX Channel, FX y Cinecanal no querían quedarse afuera de uno de los principales acontecimientos cinematográficos del año y durante el mes de diciembre se suman a los festejos por el estreno de “Star Wars: The Rise of Skywalker” la nueva película de Lucasfilm dirigida por J.J. Abrams que llegará a los cines el 19 de diciembre.

Las cadenas de televisión presentarán su mejor programación temática y para toda la familia durante el denominado "Mes Star Wars’. Episodios icónicos de “Los Simpson” y “Padre de Familia”, las mejores películas de J.J. Abrams, cápsulas de noticias, novedades y datos curiosos de “Star Wars” durante todo el mes, en todos los canales, dan forma a esta celebración sin igual.

Como todo hecho de relevancia cultural de la historia, la franquicia “Star Wars” y sus personajes han hecho apariciones una y otra vez a lo largo de la vida de la familia más famosa de la televisión norteamericana. Por eso, el domingo 15 de diciembre desde las 4:00 p.m. hasta las 9:30 p.m., FOX Channel presenta los mejores episodios temáticos de “Los Simpson”.

En el hogar de “Padre de Familia”, no podían faltar los homenajes que Seth MacFarlane escribió y produjo sobre la trilogía original. El domingo 22 de diciembre a las 10:00 p.m. FX presenta los tres episodios dobles que toman lugar en el universo “Star Wars” con el infaltable tono irreverente de la familia Griffin.

Cinecanal por su parte, rendirá homenaje a J.J. Abrams, uno de los productores y directores más importantes de la historia del cine y director de “Star Wars: The Force Awakens” y “Star Wars: The Rise of Skywalker”, con una selección de sus películas más taquilleras el domingo 8 desde las 2:00 p.m y el miércoles 18 de diciembre desde las 6 p.m.: “Mission: Impossible - Ghost Protocol”, “10 Cloverfield Lane”, “Super 8”, “Star Trek: Into Darkness”, “Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal” y “Operación Overlord”.